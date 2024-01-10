В ХМАО компания ищет работников в лабораторию на высокую зарплату ради опытов с нефтью

Нефтяная компания в ХМАО платит 200 тысяч рублей персоналу за исследование нефти

10 января 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Нефтяная компания платит 200 тысяч за исследование нефти из недр месторождения в ХМАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Нефтяная компания ищет персонал в лабораторию на Южно-Владигорском месторождении ХМАО, предлагая зарплату от 200 тысяч рублей. Представитель предприятия сообщил агентству, что работники должны будут исследовать пробы нефти из скважин. «Требуются лаборанты и инженер-химик в лабораторию на пункт приема и сдачи нефти Южно-Владигорского месторождения, чтобы проводить исследование нефти по установленным стандартам. Зарплата лаборанта за 30 дней вахты до 195 000 рублей, инженера — от 220 тысяч рублей», — сообщил представитель предприятия. Компания рассматривает кандидатов с опытом работы от года. Лаборантам необходимо иметь среднее или высшее профессиональное химическое или нефтегазовое образование. Обязательным требованием для инженера-химика является диплом профильного вуза. Предприятие предоставляет бесплатное жилье, питание, спецодежду и проезд к месту работы и обратно. Ранее URA.RU писало, что компания «РН-Бурение» набирает персонал в буровые бригады в ХМАО на зарплату от 350 тысяч рублей. Для работы на месторождении нужны опытные сотрудники со стажем от трех лет.

Нефтяная компания ищет персонал в лабораторию на Южно-Владигорском месторождении ХМАО, предлагая зарплату от 200 тысяч рублей. Представитель предприятия сообщил агентству, что работники должны будут исследовать пробы нефти из скважин. «Требуются лаборанты и инженер-химик в лабораторию на пункт приема и сдачи нефти Южно-Владигорского месторождения, чтобы проводить исследование нефти по установленным стандартам. Зарплата лаборанта за 30 дней вахты до 195 000 рублей, инженера — от 220 тысяч рублей», — сообщил представитель предприятия. Компания рассматривает кандидатов с опытом работы от года. Лаборантам необходимо иметь среднее или высшее профессиональное химическое или нефтегазовое образование. Обязательным требованием для инженера-химика является диплом профильного вуза. Предприятие предоставляет бесплатное жилье, питание, спецодежду и проезд к месту работы и обратно. Ранее URA.RU писало, что компания «РН-Бурение» набирает персонал в буровые бригады в ХМАО на зарплату от 350 тысяч рублей. Для работы на месторождении нужны опытные сотрудники со стажем от трех лет.