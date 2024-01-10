Украина внесла Subway в список «спонсоров войны» за работу в России

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Сабвэй. Ханты-Мансийск, фастфуд, сабвэй, subway, вывеска
Subway объявлен «спонсором войны» из-за продолжения работы в РФ Фото:

Украина объявила франшизу ресторанов Subway «спонсором войны». Об этом сообщили в украинском Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

«Всемирно известная франшиза ресторанов быстрого питания Subway позиционирует себя как здоровую альтернативу традиционному фаст-фуду. Компания заявляет, что заботится о здоровье потребителей, но продолжает работать в России», — написали в telegram-канале НАПК. Там возмутились, что сеть ресторанов не осудила спецоперацию на Украине.

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Украина объявила франшизу ресторанов Subway «спонсором войны». Об этом сообщили в украинском Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). «Всемирно известная франшиза ресторанов быстрого питания Subway позиционирует себя как здоровую альтернативу традиционному фаст-фуду. Компания заявляет, что заботится о здоровье потребителей, но продолжает работать в России», — написали в telegram-канале НАПК. Там возмутились, что сеть ресторанов не осудила спецоперацию на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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