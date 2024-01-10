Суд отклонил иск против Ивлеевой после «голой вечеринки»

10 января 2024 в 19:34 Размер текста - 17 +

Хамовнический суд Москвы отозвал иск против Анастасии Ивлеевой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Хамовнический суд Москвы отклонил коллективный иск против блогера Анастасии Ивлеевой на миллиард рублей после «голой вечеринки». Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Хамовнический суд Москвы вернул заявителям коллективный иск к телеведущей Анастасии Ивлеевой с требованием выплаты 1 млрд рублей компенсации морального вреда за скандальную вечеринку 21 декабря (2023 года — прим. ред.)», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС. В telegram-канале Shot заявили, что причиной отказа от иска стал тот факт, что Ивлеева не проживает в Хамовниках. Поэтому суду пришлось вернуть его заявителям. «Голая вечеринка», организованная Ивлеевой прошла в московском клубе «Мутабор» 21 декабря 2023 года. После этого на блогера и остальных участников мероприятия обрушились с критикой. Глава Лиги безопасного интернета тут же запросила проверку заведения и гостей вечеринки. Также российский актер и продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков инициировал коллективный иск против блогера на один миллиард рублей, заявив, что был оскорблен увиденным.

Хамовнический суд Москвы отклонил коллективный иск против блогера Анастасии Ивлеевой на миллиард рублей после «голой вечеринки». Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Хамовнический суд Москвы вернул заявителям коллективный иск к телеведущей Анастасии Ивлеевой с требованием выплаты 1 млрд рублей компенсации морального вреда за скандальную вечеринку 21 декабря (2023 года — прим. ред.)», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС. В telegram-канале Shot заявили, что причиной отказа от иска стал тот факт, что Ивлеева не проживает в Хамовниках. Поэтому суду пришлось вернуть его заявителям. «Голая вечеринка», организованная Ивлеевой прошла в московском клубе «Мутабор» 21 декабря 2023 года. После этого на блогера и остальных участников мероприятия обрушились с критикой. Глава Лиги безопасного интернета тут же запросила проверку заведения и гостей вечеринки. Также российский актер и продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков инициировал коллективный иск против блогера на один миллиард рублей, заявив, что был оскорблен увиденным.