Суд отклонил иск против Ивлеевой после «голой вечеринки»

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Хамовнический суд Москвы отозвал иск против Анастасии Ивлеевой Фото:
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Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Хамовнический суд Москвы отклонил коллективный иск против блогера Анастасии Ивлеевой на миллиард рублей после «голой вечеринки». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Хамовнический суд Москвы вернул заявителям коллективный иск к телеведущей Анастасии Ивлеевой с требованием выплаты 1 млрд рублей компенсации морального вреда за скандальную вечеринку 21 декабря (2023 года — прим. ред.)», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС.

В telegram-канале Shot заявили, что причиной отказа от иска стал тот факт, что Ивлеева не проживает в Хамовниках. Поэтому суду пришлось вернуть его заявителям.

«Голая вечеринка», организованная Ивлеевой прошла в московском клубе «Мутабор» 21 декабря 2023 года. После этого на блогера и остальных участников мероприятия обрушились с критикой. Глава Лиги безопасного интернета тут же запросила проверку заведения и гостей вечеринки. Также российский актер и продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков инициировал коллективный иск против блогера на один миллиард рублей, заявив, что был оскорблен увиденным.

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Хамовнический суд Москвы отклонил коллективный иск против блогера Анастасии Ивлеевой на миллиард рублей после «голой вечеринки». Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Хамовнический суд Москвы вернул заявителям коллективный иск к телеведущей Анастасии Ивлеевой с требованием выплаты 1 млрд рублей компенсации морального вреда за скандальную вечеринку 21 декабря (2023 года — прим. ред.)», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС. В telegram-канале Shot заявили, что причиной отказа от иска стал тот факт, что Ивлеева не проживает в Хамовниках. Поэтому суду пришлось вернуть его заявителям. «Голая вечеринка», организованная Ивлеевой прошла в московском клубе «Мутабор» 21 декабря 2023 года. После этого на блогера и остальных участников мероприятия обрушились с критикой. Глава Лиги безопасного интернета тут же запросила проверку заведения и гостей вечеринки. Также российский актер и продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков инициировал коллективный иск против блогера на один миллиард рублей, заявив, что был оскорблен увиденным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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