Суд отклонил иск против Ивлеевой после «голой вечеринки»

Хамовнический суд Москвы отклонил коллективный иск против блогера Анастасии Ивлеевой на миллиард рублей после «голой вечеринки». Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Хамовнический суд Москвы вернул заявителям коллективный иск к телеведущей Анастасии Ивлеевой с требованием выплаты 1 млрд рублей компенсации морального вреда за скандальную вечеринку 21 декабря (2023 года — прим. ред.)», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС.
В telegram-канале Shot заявили, что причиной отказа от иска стал тот факт, что Ивлеева не проживает в Хамовниках. Поэтому суду пришлось вернуть его заявителям.
«Голая вечеринка», организованная Ивлеевой прошла в московском клубе «Мутабор» 21 декабря 2023 года. После этого на блогера и остальных участников мероприятия обрушились с критикой. Глава Лиги безопасного интернета тут же запросила проверку заведения и гостей вечеринки. Также российский актер и продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков инициировал коллективный иск против блогера на один миллиард рублей, заявив, что был оскорблен увиденным.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.