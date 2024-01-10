Депутат Госдумы Матвейчев: «Википедии» грозит блокировка, ее есть чем заменить

11 января 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

«Википедия» создана для манипуляции общественным сознанием, считает Олег Матвейчев Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Википедию» нужно убрать из российских поисковиков или полностью заблокировать. В России есть онлайн энциклопедии, которые могут заменить данный ресурс. Об этом в беседе с URA.RU заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. «Википедию нужно либо блокировать, либо убирать из поисковиков, чтобы наш „Яндекс“ ее просто не мониторил. Это не какая-то нейтральная научная площадка, это информационное оружие мягкой силы, которое манипулирует общественным сознанием. 10 тысяч самых популярных запросов находятся под особым контролем группы редакторов. Они постоянно вносят правки в соответствии со своими идеологическими, манипулятивными установками. Все это оплачивается, естественно, из-за рубежа. Говорить о „Википедии“ как об источнике знаний не приходится», — сказал Олег Матвейчев. По его словам, должны появляться безопасные аналоги. «У нас отдельно действует при обществе „Знание“ ресурс Znanium, который тоже пишет научные статьи энциклопедического характера, и он есть в сети. Ну и вот мы сейчас посмотрим на „Рувики“. Если они, действительно, смогут стать заменой „Википедии“, то было бы хорошо, чтобы они предоставляли объективную информацию и наши поисковики выдавали их на первых позициях», — отметил депутат. Сообщество «Викимедиа.ру», поддерживающее русскоязычную «Википедию», объявило о своем закрытии. Директор проекта Станислав Козловский объяснил это скорым признанием иностранным агентом. При этом бета-тестирование «Рувики» — российского аналога энциклопедии — завершилось. 15 января сайт запустят в полномасштабной версии. В новом проекте можно увидеть персонализацию контента, тематические подборки, аудиопересказ, статьи, видео и подкасты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Википедию» нужно убрать из российских поисковиков или полностью заблокировать. В России есть онлайн энциклопедии, которые могут заменить данный ресурс. Об этом в беседе с URA.RU заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. «Википедию нужно либо блокировать, либо убирать из поисковиков, чтобы наш „Яндекс“ ее просто не мониторил. Это не какая-то нейтральная научная площадка, это информационное оружие мягкой силы, которое манипулирует общественным сознанием. 10 тысяч самых популярных запросов находятся под особым контролем группы редакторов. Они постоянно вносят правки в соответствии со своими идеологическими, манипулятивными установками. Все это оплачивается, естественно, из-за рубежа. Говорить о „Википедии“ как об источнике знаний не приходится», — сказал Олег Матвейчев. По его словам, должны появляться безопасные аналоги. «У нас отдельно действует при обществе „Знание“ ресурс Znanium, который тоже пишет научные статьи энциклопедического характера, и он есть в сети. Ну и вот мы сейчас посмотрим на „Рувики“. Если они, действительно, смогут стать заменой „Википедии“, то было бы хорошо, чтобы они предоставляли объективную информацию и наши поисковики выдавали их на первых позициях», — отметил депутат. Сообщество «Викимедиа.ру», поддерживающее русскоязычную «Википедию», объявило о своем закрытии. Директор проекта Станислав Козловский объяснил это скорым признанием иностранным агентом. При этом бета-тестирование «Рувики» — российского аналога энциклопедии — завершилось. 15 января сайт запустят в полномасштабной версии. В новом проекте можно увидеть персонализацию контента, тематические подборки, аудиопересказ, статьи, видео и подкасты.