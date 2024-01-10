10 января 2024

В Конгрессе предложили объявить импичмент шефу Пентагона Остину

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Ллойд Остин,  stock
Конгрессмен обвинил Ллойда Остина в «дезинформации и лжи» Фото:

Конгрессмен Мэтт Розендейл предложил коллегам объявить импичмент главе Пентагона Ллойду Остину, у которого диагностировали рак. Об этом дипломат рассказал на странице в соцсети X (ранее Twitter).

«Только что внес статьи импичмента против министра обороны Ллойда Остина», — написал Розендейл. Также он обвинил шефа Пентагона в «дезинформации и лжи», которые, по его мнению, могут стать угрозой для национальной безопасности.

Остин в конце декабря перенес операцию из-за рака простаты. Из-за осложнений после хирургического вмешательства его повторно госпитализировали. Президент США Джо Байден и администрации Белого дома признались, что не знали о диагностированном заболевании главы Пентагона, передает RT. Несмотря на это, лидер страны заявил о полном доверии к Остину. Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей американского Конгресса уже организовал расследование госпитализации министра обороны Соединенных Штатов.

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Конгрессмен Мэтт Розендейл предложил коллегам объявить импичмент главе Пентагона Ллойду Остину, у которого диагностировали рак. Об этом дипломат рассказал на странице в соцсети X (ранее Twitter). «Только что внес статьи импичмента против министра обороны Ллойда Остина», — написал Розендейл. Также он обвинил шефа Пентагона в «дезинформации и лжи», которые, по его мнению, могут стать угрозой для национальной безопасности. Остин в конце декабря перенес операцию из-за рака простаты. Из-за осложнений после хирургического вмешательства его повторно госпитализировали. Президент США Джо Байден и администрации Белого дома признались, что не знали о диагностированном заболевании главы Пентагона, передает RT. Несмотря на это, лидер страны заявил о полном доверии к Остину. Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей американского Конгресса уже организовал расследование госпитализации министра обороны Соединенных Штатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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