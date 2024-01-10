В Конгрессе предложили объявить импичмент шефу Пентагона Остину

11 января 2024 в 00:01 Размер текста - 17 +

Конгрессмен обвинил Ллойда Остина в «дезинформации и лжи» Фото: Официальный сайт президента Украины Конгрессмен Мэтт Розендейл предложил коллегам объявить импичмент главе Пентагона Ллойду Остину, у которого диагностировали рак. Об этом дипломат рассказал на странице в соцсети X (ранее Twitter). «Только что внес статьи импичмента против министра обороны Ллойда Остина», — написал Розендейл. Также он обвинил шефа Пентагона в «дезинформации и лжи», которые, по его мнению, могут стать угрозой для национальной безопасности. Остин в конце декабря перенес операцию из-за рака простаты. Из-за осложнений после хирургического вмешательства его повторно госпитализировали. Президент США Джо Байден и администрации Белого дома признались, что не знали о диагностированном заболевании главы Пентагона, передает RT. Несмотря на это, лидер страны заявил о полном доверии к Остину. Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей американского Конгресса уже организовал расследование госпитализации министра обороны Соединенных Штатов.

Конгрессмен Мэтт Розендейл предложил коллегам объявить импичмент главе Пентагона Ллойду Остину, у которого диагностировали рак. Об этом дипломат рассказал на странице в соцсети X (ранее Twitter). «Только что внес статьи импичмента против министра обороны Ллойда Остина», — написал Розендейл. Также он обвинил шефа Пентагона в «дезинформации и лжи», которые, по его мнению, могут стать угрозой для национальной безопасности. Остин в конце декабря перенес операцию из-за рака простаты. Из-за осложнений после хирургического вмешательства его повторно госпитализировали. Президент США Джо Байден и администрации Белого дома признались, что не знали о диагностированном заболевании главы Пентагона, передает RT. Несмотря на это, лидер страны заявил о полном доверии к Остину. Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей американского Конгресса уже организовал расследование госпитализации министра обороны Соединенных Штатов.