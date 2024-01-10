Mash: суд арестовал замглавы Подольска и начальника котельной в Климовске

11 января 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

Арестован замглавы Подольска из-за коммунальной аварии Фото: Илья Московец © URA.RU Замглавы подмосковного Подольска Романа Рязанцева арестовали на два месяца по делу о прорыве теплотрассы. Также арестован начальник котельной в Климовске. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Замглавы Подольска Рязанцева арестовали на два месяца по делу о прорыве теплотрассы, после которой без тепла остались 176 жилых домов. Также на месяц и 28 дней под стражу отправили начальника котельной ЗАО „Климовский специализированный патронный завод“ Александра Чикова», — говорится в посте. Авария в Подольске произошла 4 января. Из-за ЧП 173 дома остались без тепла. Позже прокуратура узнала о фиксации данных о ЧП задним числом. Согласно данным ведомства, сотрудники котельной в Подольске задним числом сделали соответствующую запись об аварии. Обновлено (23:00 мск): URA.RU направило запрос в СК РФ по городу Москва. Ответ ожидается.

Замглавы подмосковного Подольска Романа Рязанцева арестовали на два месяца по делу о прорыве теплотрассы. Также арестован начальник котельной в Климовске. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Замглавы Подольска Рязанцева арестовали на два месяца по делу о прорыве теплотрассы, после которой без тепла остались 176 жилых домов. Также на месяц и 28 дней под стражу отправили начальника котельной ЗАО „Климовский специализированный патронный завод“ Александра Чикова», — говорится в посте. Авария в Подольске произошла 4 января. Из-за ЧП 173 дома остались без тепла. Позже прокуратура узнала о фиксации данных о ЧП задним числом. Согласно данным ведомства, сотрудники котельной в Подольске задним числом сделали соответствующую запись об аварии. Обновлено (23:00 мск): URA.RU направило запрос в СК РФ по городу Москва. Ответ ожидается.