Mash: суд арестовал замглавы Подольска и начальника котельной в Климовске

Замглавы подмосковного Подольска Романа Рязанцева арестовали на два месяца по делу о прорыве теплотрассы. Также арестован начальник котельной в Климовске. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Замглавы Подольска Рязанцева арестовали на два месяца по делу о прорыве теплотрассы, после которой без тепла остались 176 жилых домов. Также на месяц и 28 дней под стражу отправили начальника котельной ЗАО „Климовский специализированный патронный завод“ Александра Чикова», — говорится в посте.
Авария в Подольске произошла 4 января. Из-за ЧП 173 дома остались без тепла. Позже прокуратура узнала о фиксации данных о ЧП задним числом. Согласно данным ведомства, сотрудники котельной в Подольске задним числом сделали соответствующую запись об аварии.
Обновлено (23:00 мск): URA.RU направило запрос в СК РФ по городу Москва. Ответ ожидается.
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