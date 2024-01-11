11 января 2024

Тюменцы тонут в долговых нагрузках

В Тюмени за первые дни января подано 52 иска о банкротстве физических лиц
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Банкротство. Челябинск, банкрот
В большинстве случаев люди заявляют о своем банкротстве самостоятельно Фото:

За первые дни января арбитражный суд Тюмени принял иски о банкротстве в адрес 52 физических лиц. Информация об этом размещена в электронной картотеке арбитражных дел.

«На 10 января зарегистрировано 52 иска о банкротстве физических лиц. Во всех случаях истцами выступают либо сами банкротящиеся лица, либо их ближайшие родственники. Все дела зарегистрированы в системе, но еще не приняты в работу», — говорится в сообщении.

Как отмечают в ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность», большое количество кредитов лишь косвенно влияет на количество банкротств физических лиц. Основной причиной специалисты называют большое количество объявлений о законном списании долгов. «Способы списать долги действительно есть, но вовсе не те, о которых говорят авторы этих объявлений. К тому же, это применимо далеко не в каждой ситуации. Часто даже долг небольшой, а заплатить за услуги таких „юристов“ просят солидную сумму — это, можно сказать, мошенничество. И оно сейчас очень распространено», — пояснили URA.RU в пресс-службе «Солидарности».

Еще одной причиной юристы называют популярность микрофинансовых организаций, в которых до принятия профильных законов люди успели набрать долгов. «Мы выдали большое количество микрозаймов до того, как заработали поправки в законы. Сейчас тюменцы не могут эти займы закрывать. И среди наших клиентов хватает банкротов», — пояснил URA.RU источник в одной из микрофинансовых организаций Тюмени.

Ранее URA.RU рассказало, что в 2023 году волна банкротств прокатилась не только по физическим лицам Тюмени. Регион попал в антитоп-10 регионов по количеству банкротных исков, а самыми рисковыми сферами бизнеса стали строительство, торговля и ведение фермерского хозяйства.

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За первые дни января арбитражный суд Тюмени принял иски о банкротстве в адрес 52 физических лиц. Информация об этом размещена в электронной картотеке арбитражных дел. «На 10 января зарегистрировано 52 иска о банкротстве физических лиц. Во всех случаях истцами выступают либо сами банкротящиеся лица, либо их ближайшие родственники. Все дела зарегистрированы в системе, но еще не приняты в работу», — говорится в сообщении. Как отмечают в ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность», большое количество кредитов лишь косвенно влияет на количество банкротств физических лиц. Основной причиной специалисты называют большое количество объявлений о законном списании долгов. «Способы списать долги действительно есть, но вовсе не те, о которых говорят авторы этих объявлений. К тому же, это применимо далеко не в каждой ситуации. Часто даже долг небольшой, а заплатить за услуги таких „юристов“ просят солидную сумму — это, можно сказать, мошенничество. И оно сейчас очень распространено», — пояснили URA.RU в пресс-службе «Солидарности». Еще одной причиной юристы называют популярность микрофинансовых организаций, в которых до принятия профильных законов люди успели набрать долгов. «Мы выдали большое количество микрозаймов до того, как заработали поправки в законы. Сейчас тюменцы не могут эти займы закрывать. И среди наших клиентов хватает банкротов», — пояснил URA.RU источник в одной из микрофинансовых организаций Тюмени. Ранее URA.RU рассказало, что в 2023 году волна банкротств прокатилась не только по физическим лицам Тюмени. Регион попал в антитоп-10 регионов по количеству банкротных исков, а самыми рисковыми сферами бизнеса стали строительство, торговля и ведение фермерского хозяйства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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