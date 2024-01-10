Бастрыкин поручил разобраться с жестоким убийством челябинской школьницы

11 января 2024 в 01:59 Размер текста - 17 +

Глава СКР взял резонансное дело под свой контроль Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Убийство 14-летней школьницы в поселке Татищево Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту жестокого убийства 15-летней школьницы, которую в Челябинской области убил односельчанин из Карталинского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В ночное время 6 января по улице Октябрьской села Татищево Карталинского района между обвиняемым и ранее ему знакомой 15-летней девушкой возник конфликт. В ходе ссоры 19-летний местный житель совершил убийство потерпевшей, после чего скрылся с места преступления», — сообщил telegram-канал информационного центра СК России. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. По данным URA.RU, тело девочки нашли в заброшенном здании, некогда выступавшем в качестве местного клуба. Между парой произошла ссора и парень набросился на девочку. Сначала он душил ее веревкой, а затем забил железным штырем, рассказал источник.

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту жестокого убийства 15-летней школьницы, которую в Челябинской области убил односельчанин из Карталинского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В ночное время 6 января по улице Октябрьской села Татищево Карталинского района между обвиняемым и ранее ему знакомой 15-летней девушкой возник конфликт. В ходе ссоры 19-летний местный житель совершил убийство потерпевшей, после чего скрылся с места преступления», — сообщил telegram-канал информационного центра СК России. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. По данным URA.RU, тело девочки нашли в заброшенном здании, некогда выступавшем в качестве местного клуба. Между парой произошла ссора и парень набросился на девочку. Сначала он душил ее веревкой, а затем забил железным штырем, рассказал источник.