10 января 2024

Бастрыкин поручил разобраться с жестоким убийством челябинской школьницы

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Глава СКР взял резонансное дело под свой контроль Фото:
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Убийство 14-летней школьницы в поселке Татищево

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту жестокого убийства 15-летней школьницы, которую в Челябинской области убил односельчанин из Карталинского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ночное время 6 января по улице Октябрьской села Татищево Карталинского района между обвиняемым и ранее ему знакомой 15-летней девушкой возник конфликт. В ходе ссоры 19-летний местный житель совершил убийство потерпевшей, после чего скрылся с места преступления», — сообщил telegram-канал информационного центра СК России.

По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

По данным URA.RU, тело девочки нашли в заброшенном здании, некогда выступавшем в качестве местного клуба. Между парой произошла ссора и парень набросился на девочку. Сначала он душил ее веревкой, а затем забил железным штырем, рассказал источник.

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Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту жестокого убийства 15-летней школьницы, которую в Челябинской области убил односельчанин из Карталинского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В ночное время 6 января по улице Октябрьской села Татищево Карталинского района между обвиняемым и ранее ему знакомой 15-летней девушкой возник конфликт. В ходе ссоры 19-летний местный житель совершил убийство потерпевшей, после чего скрылся с места преступления», — сообщил telegram-канал информационного центра СК России. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. По данным URA.RU, тело девочки нашли в заброшенном здании, некогда выступавшем в качестве местного клуба. Между парой произошла ссора и парень набросился на девочку. Сначала он душил ее веревкой, а затем забил железным штырем, рассказал источник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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