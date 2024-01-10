10 января 2024

Боевики «Аш-Шабаб»* убили пассажира захваченного вертолета ООН в Сомали

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Предварительное голосование на хантыйских стойбищах. Сургутский район , вертолет, организация объединенных наций, оон, united nations, un
Боевики убили заложника в вертолете ООН Фото:

В Сомали боевики из группировки «Аш-Шабаб»* (запрещенная в РФ и признанная террористической организация) убили пассажира захваченного вертолета ООН. Об этом рассказал министр внутренней безопасности региона Галмудуг Мохамеда Абди Адана.

«Двое из семи пассажиров, среди которых гражданин Сомали, смогли сбежать с винтовками, но один из пытавшихся сбежать был убит боевиками. Боевики взяли в заложники оставшихся после падения вертолета людей», — передает Bloomberg слова Абди Адана.

Ранее грузовое судно MV Lila Norfolk под флагом Либерии было захвачено у побережья Сомали. К судну выдвинулся военный корабль ВМС Индии INS Chennai, чтобы разобраться с ситуацией, передает RT.

«Аш-Шабаб»* — организация признана в РФ террористической и запрещена.

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В Сомали боевики из группировки «Аш-Шабаб»* (запрещенная в РФ и признанная террористической организация) убили пассажира захваченного вертолета ООН. Об этом рассказал министр внутренней безопасности региона Галмудуг Мохамеда Абди Адана. «Двое из семи пассажиров, среди которых гражданин Сомали, смогли сбежать с винтовками, но один из пытавшихся сбежать был убит боевиками. Боевики взяли в заложники оставшихся после падения вертолета людей», — передает Bloomberg слова Абди Адана. Ранее грузовое судно MV Lila Norfolk под флагом Либерии было захвачено у побережья Сомали. К судну выдвинулся военный корабль ВМС Индии INS Chennai, чтобы разобраться с ситуацией, передает RT. «Аш-Шабаб»* — организация признана в РФ террористической и запрещена.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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