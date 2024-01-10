Боевики «Аш-Шабаб»* убили пассажира захваченного вертолета ООН в Сомали

В Сомали боевики из группировки «Аш-Шабаб»* (запрещенная в РФ и признанная террористической организация) убили пассажира захваченного вертолета ООН. Об этом рассказал министр внутренней безопасности региона Галмудуг Мохамеда Абди Адана.
«Двое из семи пассажиров, среди которых гражданин Сомали, смогли сбежать с винтовками, но один из пытавшихся сбежать был убит боевиками. Боевики взяли в заложники оставшихся после падения вертолета людей», —
Ранее грузовое судно MV Lila Norfolk под флагом Либерии было захвачено у побережья Сомали. К судну выдвинулся военный корабль ВМС Индии INS Chennai, чтобы разобраться с ситуацией, передает RT.
«Аш-Шабаб»* — организация признана в РФ террористической и запрещена.
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