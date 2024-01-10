Боевики «Аш-Шабаб»* убили пассажира захваченного вертолета ООН в Сомали

11 января 2024 в 01:50 Размер текста - 17 +

Боевики убили заложника в вертолете ООН Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Сомали боевики из группировки «Аш-Шабаб»* (запрещенная в РФ и признанная террористической организация) убили пассажира захваченного вертолета ООН. Об этом рассказал министр внутренней безопасности региона Галмудуг Мохамеда Абди Адана. «Двое из семи пассажиров, среди которых гражданин Сомали, смогли сбежать с винтовками, но один из пытавшихся сбежать был убит боевиками. Боевики взяли в заложники оставшихся после падения вертолета людей», — передает Bloomberg слова Абди Адана. Ранее грузовое судно MV Lila Norfolk под флагом Либерии было захвачено у побережья Сомали. К судну выдвинулся военный корабль ВМС Индии INS Chennai, чтобы разобраться с ситуацией, передает RT. «Аш-Шабаб»* — организация признана в РФ террористической и запрещена.

В Сомали боевики из группировки «Аш-Шабаб»* (запрещенная в РФ и признанная террористической организация) убили пассажира захваченного вертолета ООН. Об этом рассказал министр внутренней безопасности региона Галмудуг Мохамеда Абди Адана. «Двое из семи пассажиров, среди которых гражданин Сомали, смогли сбежать с винтовками, но один из пытавшихся сбежать был убит боевиками. Боевики взяли в заложники оставшихся после падения вертолета людей», — передает Bloomberg слова Абди Адана. Ранее грузовое судно MV Lila Norfolk под флагом Либерии было захвачено у побережья Сомали. К судну выдвинулся военный корабль ВМС Индии INS Chennai, чтобы разобраться с ситуацией, передает RT. «Аш-Шабаб»* — организация признана в РФ террористической и запрещена.