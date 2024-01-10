10 января 2024

В Свердловской области больше суток не могут найти 81-летнюю женщину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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У пенсионерки возможна потеря памяти Фото:

В Ирбите (Свердловская область) 9 января 81-летняя Фатима Койнова вышла из дома и не вернулась. Спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что организовал поиски пенсионерки.

«Внимание! Помогите найти человека! В Ирбите пропала Фатима Койонова 1942 года рождения. Еще 9 января пенсионерка вышла из дома и не вернулась. Возможна потеря памяти. Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. Одета была в черную жилетку, розовый пуховик, черные свитер, штаны, сапоги и голубую шапку», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте».

Сообщить информацию о пропавшей можно по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также спасатели отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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В Ирбите (Свердловская область) 9 января 81-летняя Фатима Койнова вышла из дома и не вернулась. Спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что организовал поиски пенсионерки. «Внимание! Помогите найти человека! В Ирбите пропала Фатима Койонова 1942 года рождения. Еще 9 января пенсионерка вышла из дома и не вернулась. Возможна потеря памяти. Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. Одета была в черную жилетку, розовый пуховик, черные свитер, штаны, сапоги и голубую шапку», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте». Сообщить информацию о пропавшей можно по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также спасатели отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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