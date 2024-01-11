Пенсионерку, пропавшую в Свердловской области, нашли мертвой

Фатиму Койнову искали полицейские и волонтеры (архивное фото)
В Ирбите (Свердловская область) нашли мертвой 81-летнюю Фатиму Койнову, которую искали с 9 января. Информацию о гибели подтвердили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».
«[Фатима Койнова] найдена, погибла. Соболезнования родным и близким», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
О пропаже Койновой URA.RU писало ночью 11 января. К ее поискам подключались полицейские Ирбита. В СУ СК по Свердловской области обещали уточнить подробности гибели женщины.
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