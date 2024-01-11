Пенсионерку, пропавшую в Свердловской области, нашли мертвой

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Клипарт. Магнитогорск, пенсионер, старость, руки пенсионера
Фатиму Койнову искали полицейские и волонтеры (архивное фото) Фото:

В Ирбите (Свердловская область) нашли мертвой 81-летнюю Фатиму Койнову, которую искали с 9 января. Информацию о гибели подтвердили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».

«[Фатима Койнова] найдена, погибла. Соболезнования родным и близким», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

О пропаже Койновой URA.RU писало ночью 11 января. К ее поискам подключались полицейские Ирбита. В СУ СК по Свердловской области обещали уточнить подробности гибели женщины.

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В Ирбите (Свердловская область) нашли мертвой 81-летнюю Фатиму Койнову, которую искали с 9 января. Информацию о гибели подтвердили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт». «[Фатима Койнова] найдена, погибла. Соболезнования родным и близким», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». О пропаже Койновой URA.RU писало ночью 11 января. К ее поискам подключались полицейские Ирбита. В СУ СК по Свердловской области обещали уточнить подробности гибели женщины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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