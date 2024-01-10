10 января 2024
09 января 2024

В ЯНАО открылся первый гриль-бар «Шашлыкофф»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Улица Малышева в лесах, рестораны терпят убытки. Екатеринбург, шашлыкоFF
В ЯНАО заведение работает по франшизе Фото:

В Губкинском (ЯНАО) открылся первый в ЯНАО гриль-бар сети «Шашлыкофф». В городской мэрии сообщили, что заведение расположилось в 11 микрорайоне и рассчитано на 168 посадочных мест.

«В Губкинском открылся новый бар известной российской сети „Шашлыкофф“. Гриль-бар рассчитан на 168 посадочных мест, он располагается в 11 микрорайоне в доме 58», — сообщают городские власти в своем telegram-канале. Согласно информации на сайте заведения, в ЯНАО это первое заведение сети.

Заведение работает по франшизе. Открытие было осуществлено на средства муниципального гранта, а также от округа была предоставлена компенсация затрат на приобретение франшиз в сфере услуг, общепита и торговли.

Ресторан популярной сети фастфуда «Burger King» планируется к открытию в Надыме (ЯНАО). Власти города ведут переговоры с инвестором. Предприниматель хочет построить новое здание, где на первом этаже будет окно для автозаказов, а на втором этаже — семейное кафе.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Губкинском (ЯНАО) открылся первый в ЯНАО гриль-бар сети «Шашлыкофф». В городской мэрии сообщили, что заведение расположилось в 11 микрорайоне и рассчитано на 168 посадочных мест. «В Губкинском открылся новый бар известной российской сети „Шашлыкофф“. Гриль-бар рассчитан на 168 посадочных мест, он располагается в 11 микрорайоне в доме 58», — сообщают городские власти в своем telegram-канале. Согласно информации на сайте заведения, в ЯНАО это первое заведение сети. Заведение работает по франшизе. Открытие было осуществлено на средства муниципального гранта, а также от округа была предоставлена компенсация затрат на приобретение франшиз в сфере услуг, общепита и торговли. Ресторан популярной сети фастфуда «Burger King» планируется к открытию в Надыме (ЯНАО). Власти города ведут переговоры с инвестором. Предприниматель хочет построить новое здание, где на первом этаже будет окно для автозаказов, а на втором этаже — семейное кафе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...