В ЯНАО открылся первый гриль-бар «Шашлыкофф»

В Губкинском (ЯНАО) открылся первый в ЯНАО гриль-бар сети «Шашлыкофф». В городской мэрии сообщили, что заведение расположилось в 11 микрорайоне и рассчитано на 168 посадочных мест.
«В Губкинском открылся новый бар известной российской сети „Шашлыкофф“. Гриль-бар рассчитан на 168 посадочных мест, он располагается в 11 микрорайоне в доме 58», — сообщают городские власти в своем telegram-канале. Согласно информации на сайте заведения, в ЯНАО это первое заведение сети.
Заведение работает по франшизе. Открытие было осуществлено на средства муниципального гранта, а также от округа была предоставлена компенсация затрат на приобретение франшиз в сфере услуг, общепита и торговли.
Ресторан популярной сети фастфуда «Burger King» планируется к открытию в Надыме (ЯНАО). Власти города ведут переговоры с инвестором. Предприниматель хочет построить новое здание, где на первом этаже будет окно для автозаказов, а на втором этаже — семейное кафе.
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