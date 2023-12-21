В Надыме появится «Burger King», удобный для автомобилистов

22 декабря 2023 в 19:51 Размер текста - 17 +

В Надыме построят «Бургер Кинг» с окном для выдачи автозаказов Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Надыма (ЯНАО) ведут переговоры с инвесторами о строительстве в городе ресторана «Burger King», с возможностью получения автозаказов. Об этом рассказал глава района Дмитрий Жаромских во время прямого эфира. «Надымчане много писали мне, хотят именно „Burger King“. Предприниматель хочет построить новое здание, где на первом этаже будет „Burger King“ с окном для автозаказов, что хорошо для наших северных условий, а на втором этаже — семейное кафе другого формата», — сообщил Дмитрий Жаромских в прямом эфире, который транслировался на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Он пояснил, что переговоры с инвестором уже ведутся, параллельно идет выбор места, удобного для строительства. Сроки постройки главой района не назывались. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое мэрия отказалась от идеи строительства «Вкусно — и точка» из-за проблем с инвестором. Вместо этого, власти будут искать альтернативу — KFC или «Burger King».

Власти Надыма (ЯНАО) ведут переговоры с инвесторами о строительстве в городе ресторана «Burger King», с возможностью получения автозаказов. Об этом рассказал глава района Дмитрий Жаромских во время прямого эфира. «Надымчане много писали мне, хотят именно „Burger King“. Предприниматель хочет построить новое здание, где на первом этаже будет „Burger King“ с окном для автозаказов, что хорошо для наших северных условий, а на втором этаже — семейное кафе другого формата», — сообщил Дмитрий Жаромских в прямом эфире, который транслировался на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Он пояснил, что переговоры с инвестором уже ведутся, параллельно идет выбор места, удобного для строительства. Сроки постройки главой района не назывались. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое мэрия отказалась от идеи строительства «Вкусно — и точка» из-за проблем с инвестором. Вместо этого, власти будут искать альтернативу — KFC или «Burger King».