10 января 2024

Участник СВО из ХМАО поблагодарил главу Нижневартовского района за помощь

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Кухаронак Павел, герой СВО. Тюмень, символ z, сво, знак z, кухаронак павел, герой сво
Боец поблагодарил Cоломатина во время отпуска Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Участник спецоперации из деревни Вата Нижневартовского района ХМАО Евгений Мещеряков приехал в отпуск. Во время визита в родной регион боец встретился с главой Нижневартовского района Борисом Соломатиным, чтобы поблагодарить его за оперативную отправку генераторов на фронт.

«У нас очень востребованы дизельные генераторы, которые заряжают радиостанции. С просьбой о помощи я обратился в администрацию Нижневартовского района. Буквально в течение недели все было решено и отправлено. Эта поддержка сильно важна, она поднимает наш моральный дух. Спасибо большое», — передают слова благодарности бойца в telegram-канале районных властей.

Во время встречи обсудили также условия несения службы и необходимость дополнительной помощи. Соломатин интересовался о других бойцах из района, защищающих Родину в зоне СВО.

Перед новым годом власти ХМАО собрали для югорских танкистов в зоне СВО 20 тонн гуманитарной помощи. Просьба бойцов была выполнена в кратчайшие сроки. Танковая бригада была снабжена металлопрокатом и инструментами для обеспечения безопасности.

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Участник спецоперации из деревни Вата Нижневартовского района ХМАО Евгений Мещеряков приехал в отпуск. Во время визита в родной регион боец встретился с главой Нижневартовского района Борисом Соломатиным, чтобы поблагодарить его за оперативную отправку генераторов на фронт. «У нас очень востребованы дизельные генераторы, которые заряжают радиостанции. С просьбой о помощи я обратился в администрацию Нижневартовского района. Буквально в течение недели все было решено и отправлено. Эта поддержка сильно важна, она поднимает наш моральный дух. Спасибо большое», — передают слова благодарности бойца в telegram-канале районных властей. Во время встречи обсудили также условия несения службы и необходимость дополнительной помощи. Соломатин интересовался о других бойцах из района, защищающих Родину в зоне СВО. Перед новым годом власти ХМАО собрали для югорских танкистов в зоне СВО 20 тонн гуманитарной помощи. Просьба бойцов была выполнена в кратчайшие сроки. Танковая бригада была снабжена металлопрокатом и инструментами для обеспечения безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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