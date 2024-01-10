Участник СВО из ХМАО поблагодарил главу Нижневартовского района за помощь

11 января 2024 в 04:36 Размер текста - 17 +

Боец поблагодарил Cоломатина во время отпуска Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участник спецоперации из деревни Вата Нижневартовского района ХМАО Евгений Мещеряков приехал в отпуск. Во время визита в родной регион боец встретился с главой Нижневартовского района Борисом Соломатиным, чтобы поблагодарить его за оперативную отправку генераторов на фронт. «У нас очень востребованы дизельные генераторы, которые заряжают радиостанции. С просьбой о помощи я обратился в администрацию Нижневартовского района. Буквально в течение недели все было решено и отправлено. Эта поддержка сильно важна, она поднимает наш моральный дух. Спасибо большое», — передают слова благодарности бойца в telegram-канале районных властей. Во время встречи обсудили также условия несения службы и необходимость дополнительной помощи. Соломатин интересовался о других бойцах из района, защищающих Родину в зоне СВО. Перед новым годом власти ХМАО собрали для югорских танкистов в зоне СВО 20 тонн гуманитарной помощи. Просьба бойцов была выполнена в кратчайшие сроки. Танковая бригада была снабжена металлопрокатом и инструментами для обеспечения безопасности.

Участник спецоперации из деревни Вата Нижневартовского района ХМАО Евгений Мещеряков приехал в отпуск. Во время визита в родной регион боец встретился с главой Нижневартовского района Борисом Соломатиным, чтобы поблагодарить его за оперативную отправку генераторов на фронт. «У нас очень востребованы дизельные генераторы, которые заряжают радиостанции. С просьбой о помощи я обратился в администрацию Нижневартовского района. Буквально в течение недели все было решено и отправлено. Эта поддержка сильно важна, она поднимает наш моральный дух. Спасибо большое», — передают слова благодарности бойца в telegram-канале районных властей. Во время встречи обсудили также условия несения службы и необходимость дополнительной помощи. Соломатин интересовался о других бойцах из района, защищающих Родину в зоне СВО. Перед новым годом власти ХМАО собрали для югорских танкистов в зоне СВО 20 тонн гуманитарной помощи. Просьба бойцов была выполнена в кратчайшие сроки. Танковая бригада была снабжена металлопрокатом и инструментами для обеспечения безопасности.