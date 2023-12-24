Власти ХМАО отправили более 20 тонн помощи танкистам в зону СВО. Видео

25 декабря 2023 в 07:38 Размер текста - 17 +

Танкисты из ХМАО получили 20 тонн помощи Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти ХМАО за очень короткие сроки собрали и отправили 20 тонн гуманитарной помощи, металлопроката и инструментов югорчанам из танковой бригады в зоне спецоперации. Об этом сообщил сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков. «Просьба заключалась в том, чтобы в максимально короткие сроки снабдить танковую бригаду более 20 тоннами различного металлопроката и инструментов для обеспечения безопасности и более эффективного выполнения поставленных боевых задач. <…> Команда Губернатора Югры справилась с этой задачей, вовремя доставив все необходимое для наших парней», — написал в своем telegram-канале Исаков. Сами танкисты отметили, что в поставке была еще и гумпомощь. Югорчане из танковой бригады обратились за помощью неделю назад. Сейчас, когда она уже оказана, участники СВО из ХМАО поблагодарили лично губернатора округа Наталью Комарову и сенатора Эдуарда Исакова. Мера поддержки участников СВО в ХМАО будет транслирована на всю страну. Исаков выступил в Совете Федерации с предложением распространить опыт Югры на все регионы России. Предложение одобрили.

Власти ХМАО за очень короткие сроки собрали и отправили 20 тонн гуманитарной помощи, металлопроката и инструментов югорчанам из танковой бригады в зоне спецоперации. Об этом сообщил сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков. «Просьба заключалась в том, чтобы в максимально короткие сроки снабдить танковую бригаду более 20 тоннами различного металлопроката и инструментов для обеспечения безопасности и более эффективного выполнения поставленных боевых задач. <…> Команда Губернатора Югры справилась с этой задачей, вовремя доставив все необходимое для наших парней», — написал в своем telegram-канале Исаков. Сами танкисты отметили, что в поставке была еще и гумпомощь. Югорчане из танковой бригады обратились за помощью неделю назад. Сейчас, когда она уже оказана, участники СВО из ХМАО поблагодарили лично губернатора округа Наталью Комарову и сенатора Эдуарда Исакова. Мера поддержки участников СВО в ХМАО будет транслирована на всю страну. Исаков выступил в Совете Федерации с предложением распространить опыт Югры на все регионы России. Предложение одобрили.