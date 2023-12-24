24 декабря 2023
23 декабря 2023
22 декабря 2023

Власти ХМАО отправили более 20 тонн помощи танкистам в зону СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, гуманитарная помощь, украина, мариуполь, война, гуманитарная катастрофа, сво, специальная военная операция
Танкисты из ХМАО получили 20 тонн помощи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти ХМАО за очень короткие сроки собрали и отправили 20 тонн гуманитарной помощи, металлопроката и инструментов югорчанам из танковой бригады в зоне спецоперации. Об этом сообщил сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков.

«Просьба заключалась в том, чтобы в максимально короткие сроки снабдить танковую бригаду более 20 тоннами различного металлопроката и инструментов для обеспечения безопасности и более эффективного выполнения поставленных боевых задач. <…> Команда Губернатора Югры справилась с этой задачей, вовремя доставив все необходимое для наших парней», — написал в своем telegram-канале Исаков. Сами танкисты отметили, что в поставке была еще и гумпомощь.

Югорчане из танковой бригады обратились за помощью неделю назад. Сейчас, когда она уже оказана, участники СВО из ХМАО поблагодарили лично губернатора округа Наталью Комарову и сенатора Эдуарда Исакова.

Мера поддержки участников СВО в ХМАО будет транслирована на всю страну. Исаков выступил в Совете Федерации с предложением распространить опыт Югры на все регионы России. Предложение одобрили.

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Власти ХМАО за очень короткие сроки собрали и отправили 20 тонн гуманитарной помощи, металлопроката и инструментов югорчанам из танковой бригады в зоне спецоперации. Об этом сообщил сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков. «Просьба заключалась в том, чтобы в максимально короткие сроки снабдить танковую бригаду более 20 тоннами различного металлопроката и инструментов для обеспечения безопасности и более эффективного выполнения поставленных боевых задач. <…> Команда Губернатора Югры справилась с этой задачей, вовремя доставив все необходимое для наших парней», — написал в своем telegram-канале Исаков. Сами танкисты отметили, что в поставке была еще и гумпомощь. Югорчане из танковой бригады обратились за помощью неделю назад. Сейчас, когда она уже оказана, участники СВО из ХМАО поблагодарили лично губернатора округа Наталью Комарову и сенатора Эдуарда Исакова. Мера поддержки участников СВО в ХМАО будет транслирована на всю страну. Исаков выступил в Совете Федерации с предложением распространить опыт Югры на все регионы России. Предложение одобрили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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