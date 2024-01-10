Жители Екатеринбурга негодуют из-за ограждения леса колючей проволокой, в котором находится лыжная трасса для биатлона «Динамо». Горожан возмутило, что вход на лыжню сделали платным без оснований. Об этом они рассказали редакции URA.RU.
«Биатлон огородили и берут деньги за вход, чтобы покататься просят 200 рублей за день или предлагают приобрести абонент за 1500 рублей на месяц. Лес и проход к озеру огородили. Я в бешенстве, на основании чего?» — пишет читательница агентства. Речь идет о лыжне, которая находится на базе «Динамо».
Еще один читатель добавил, что раньше вход на трассу был бесплатным. «Сейчас даже колючую проволоку проложили», — возмущается очевидец.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Учебно-спортивную базу „Динамо“». На момент публикации ответ получить не удалось.
Ранее в Екатеринбурге сделали платным посещение Ботанического сада Уральского отделения Российской академии. Гулять в саду бесплатно могут только льготные категории граждан.
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