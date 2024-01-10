10 января 2024

Екатеринбуржцы пожаловались на платный вход на лыжную трассу «Динамо». Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа Пермского края. Пермь, зима, лыжня, деревья в снегу, северный урал, горы зимой
Теперь стоимость входа на лыжную трассу составляет минимум 200 рублей Фото:

Жители Екатеринбурга негодуют из-за ограждения леса колючей проволокой, в котором находится лыжная трасса для биатлона «Динамо». Горожан возмутило, что вход на лыжню сделали платным без оснований. Об этом они рассказали редакции URA.RU.

«Биатлон огородили и берут деньги за вход, чтобы покататься просят 200 рублей за день или предлагают приобрести абонент за 1500 рублей на месяц. Лес и проход к озеру огородили. Я в бешенстве, на основании чего?» — пишет читательница агентства. Речь идет о лыжне, которая находится на базе «Динамо».

Еще один читатель добавил, что раньше вход на трассу был бесплатным. «Сейчас даже колючую проволоку проложили», — возмущается очевидец.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Учебно-спортивную базу „Динамо“». На момент публикации ответ получить не удалось.

Ранее в Екатеринбурге сделали платным посещение Ботанического сада Уральского отделения Российской академии. Гулять в саду бесплатно могут только льготные категории граждан.

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Жители Екатеринбурга негодуют из-за ограждения леса колючей проволокой, в котором находится лыжная трасса для биатлона «Динамо». Горожан возмутило, что вход на лыжню сделали платным без оснований. Об этом они рассказали редакции URA.RU. «Биатлон огородили и берут деньги за вход, чтобы покататься просят 200 рублей за день или предлагают приобрести абонент за 1500 рублей на месяц. Лес и проход к озеру огородили. Я в бешенстве, на основании чего?» — пишет читательница агентства. Речь идет о лыжне, которая находится на базе «Динамо». Еще один читатель добавил, что раньше вход на трассу был бесплатным. «Сейчас даже колючую проволоку проложили», — возмущается очевидец. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Учебно-спортивную базу „Динамо“». На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее в Екатеринбурге сделали платным посещение Ботанического сада Уральского отделения Российской академии. Гулять в саду бесплатно могут только льготные категории граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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