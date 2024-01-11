ВСУ атаковали три российских региона

БПЛА украинской армии атаковали Ростовскую, Тульскую и Калужскую области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Беспилотники ВСУ атаковали три региона РФ. В частности, пострадали Ростовская, Калужская и Тульская области. Об этом сообщает Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Ростовской, Тульской <…> областей», — пишет Минобороны в
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