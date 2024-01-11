ВСУ атаковали три российских региона

ВСУ атаковали Калужскую, Ростовскую и Тульскую области
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БПЛА украинской армии атаковали Ростовскую, Тульскую и Калужскую области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Беспилотники ВСУ атаковали три региона РФ. В частности, пострадали Ростовская, Калужская и Тульская области. Об этом сообщает Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Ростовской, Тульской <…> областей», — пишет Минобороны в telegram-канале. Добавляется, что также атака украинскими беспилотниками произошла над Калужской областью.

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Беспилотники ВСУ атаковали три региона РФ. В частности, пострадали Ростовская, Калужская и Тульская области. Об этом сообщает Минобороны России. «Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Ростовской, Тульской <…> областей», — пишет Минобороны в telegram-канале. Добавляется, что также атака украинскими беспилотниками произошла над Калужской областью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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