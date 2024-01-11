ВСУ атаковали Ростовскую область

Над Ростовской областью сбили два украинских беспилотника
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Пострадавших из-за сбитых беспилотников ВСУ не обнаружено Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские системы ПВО сбили над Ростовской областью два беспилотника украинской армии. В Каменском районе, где они были сбиты, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Сегодня ночью силами ПВО над территорией Каменского района Ростовской области были сбиты два БПЛА самолетного типа», — пишет Голубев в своем telegram-канале. Он добавил, что из-за обломков никто не пострадал. Последствия на земле пока уточняются.

Ранее армия Украины атаковала беспилотником Воронежскую область. По информации Минобороны России, атака была отражена средствами ПВО.

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Российские системы ПВО сбили над Ростовской областью два беспилотника украинской армии. В Каменском районе, где они были сбиты, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. «Сегодня ночью силами ПВО над территорией Каменского района Ростовской области были сбиты два БПЛА самолетного типа», — пишет Голубев в своем telegram-канале. Он добавил, что из-за обломков никто не пострадал. Последствия на земле пока уточняются. Ранее армия Украины атаковала беспилотником Воронежскую область. По информации Минобороны России, атака была отражена средствами ПВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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