ВСУ атаковали Ростовскую область

Пострадавших из-за сбитых беспилотников ВСУ не обнаружено
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские системы ПВО сбили над Ростовской областью два беспилотника украинской армии. В Каменском районе, где они были сбиты, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Сегодня ночью силами ПВО над территорией Каменского района Ростовской области были сбиты два БПЛА самолетного типа», — пишет Голубев в своем
Ранее армия Украины атаковала беспилотником Воронежскую область. По информации Минобороны России, атака была отражена средствами ПВО.
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