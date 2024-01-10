Прокурор ХМАО Ботвинкин инициировал проверку коммунальных ЧП в Советском

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил провести проверку коммунальных аварий в Советском. Официальный telegram-канал ведомства сообщает, что Югорский межрайонный прокурор лично выехал на место ЧП. Без тепла и горячей воды в 30-градусный мороз остались семь жилых домов.
«Прокуратура проводит проверку по факту порыва магистрального трубопровода в Советском. По поручению прокурора автономного округа межрайонный прокурор лично выехал на место порыва. Без тепла и горячей воды остались семь жилых домов», — указано в публикации.
В ведомстве уточнили, что прокурор внес представление директору ресурсоснабжающей организации об устранении допущенных нарушений при предоставлении коммунальной услуги. Коммунальщикам придется принять меры по перерасчету платы за отопление.
Подачу тепла и горячей воды возобновили, но проверочные мероприятия продолжаются. «Кроме того, на контроле прокуратуры находится расследование уголовного дела, возбужденного следственным органом в отношении должностных лиц МУП „Советский тепловодоканал“ по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало о том, что в микрорайоне Картопья города Советского возникли перебои с подачей газа. Серия коммунальных ЧП в городе продолжается с 31 декабря 2023 года.
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