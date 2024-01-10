Жители города ХМАО жалуются на перебои с газом и теплом в морозы

10 января 2024 в 23:26 Размер текста - 17 +

Отключение газа произошло минимум дважды за вечер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Советском (ХМАО) в микрорайоне Картопья несколько раз за вечер 10 января отключали газ. Жители рискуют остаться без тепла в домах, в то время как на улице стоят морозы ниже 30 градусов. «Кто знает, почему нет газа на Картопье? На улице Речной уже второй раз за вечер отключают. Всю ночь сидеть возле котлов что ли, ужас какой-то», — сообщают обеспокоенные жители в сообществе «Подслушано Советский ХМАО» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях югорчане пишут, что аналогичная ситуация наблюдается на улице Сиреневой и Согласия. В газовую службу жители дозвониться не могут. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу районной администрации с просьбой прокомментировать случившееся. На момент публикации новости ответ не получен. Череда коммунальных аварий обрушилась на город Советский в новогодние праздники. Прорыв сетей теплоснабжения 5 января на улице Орджоникидзе привел к ограничению подачи тепла в квартиры. После праздничных выходных учеников школы №4 перевели на дистант. После прорыва теплосетей в помещениях стало холодно. Из-за проблем с отоплением в детском саду «Тополек» детей из нескольких групп временно перевели в другие помещения учреждения. Здание детсада расположено напротив здания школы №4.

В городе Советском (ХМАО) в микрорайоне Картопья несколько раз за вечер 10 января отключали газ. Жители рискуют остаться без тепла в домах, в то время как на улице стоят морозы ниже 30 градусов. «Кто знает, почему нет газа на Картопье? На улице Речной уже второй раз за вечер отключают. Всю ночь сидеть возле котлов что ли, ужас какой-то», — сообщают обеспокоенные жители в сообществе «Подслушано Советский ХМАО» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях югорчане пишут, что аналогичная ситуация наблюдается на улице Сиреневой и Согласия. В газовую службу жители дозвониться не могут. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу районной администрации с просьбой прокомментировать случившееся. На момент публикации новости ответ не получен. Череда коммунальных аварий обрушилась на город Советский в новогодние праздники. Прорыв сетей теплоснабжения 5 января на улице Орджоникидзе привел к ограничению подачи тепла в квартиры. После праздничных выходных учеников школы №4 перевели на дистант. После прорыва теплосетей в помещениях стало холодно. Из-за проблем с отоплением в детском саду «Тополек» детей из нескольких групп временно перевели в другие помещения учреждения. Здание детсада расположено напротив здания школы №4.