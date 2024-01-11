В Калуге произошел взрыв беспилотника

Беспилотник взорвался около насосной станции, рассказал Владислав Шапша
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над насосной станцией около Калуги взорвался беспилотник. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
«Сегодня утром на окраине Калуги, над техническим сооружением насосной станции, произошел взрыв БПЛА. Здание получило повреждение», — написал Владислав Шапша в своем
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