В Калуге произошел взрыв беспилотника

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Клипарт. Магнитогорск, насосная станция, лестница вниз, вода, трубы водоснабжения
Беспилотник взорвался около насосной станции, рассказал Владислав Шапша Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над насосной станцией около Калуги взорвался беспилотник. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Сегодня утром на окраине Калуги, над техническим сооружением насосной станции, произошел взрыв БПЛА. Здание получило повреждение», — написал Владислав Шапша в своем telegram-канале. Он отметил, что никто не пострадал, а здание не загорелось. На месте работают экстренные службы.

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Над насосной станцией около Калуги взорвался беспилотник. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. «Сегодня утром на окраине Калуги, над техническим сооружением насосной станции, произошел взрыв БПЛА. Здание получило повреждение», — написал Владислав Шапша в своем telegram-канале. Он отметил, что никто не пострадал, а здание не загорелось. На месте работают экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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