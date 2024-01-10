В ХМАО на трассе ввели ограничения скорости из-за погоды

В ХМАО из-за сильного бокового ветра ввели ограничение скорости до 50 км/ч на автодороге «Югра» (Ханты-Мансийск — Талинка). Об этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Югры».
«В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный боковой ветер) на автомобильной дороге „Югра“ на 11—28-м километрах вводятся временные ограничения максимально разрешенной скорости 50 км/ч», — указано в публикации. Ограничения касаются дороги из Ханты-Мансийска в Талинку.
Согласно данным Гидрометцентра, по прогнозу на 11 января скорость северо-восточного ветра в округе составит от 5 до 10 м/с. В некоторых районах возможен порывистый ветер скоростью до 14 м/с.
Ранее URA.RU писало о том, что ГИБДД ограничила движение на трассе между ХМАО и ЯНАО. Причиной стали сильный ветер и метели.
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