10 января 2024

В ХМАО на трассе ввели ограничения скорости из-за погоды

На дороге из Ханты-Мансийска в Талинку ограничили скорость из-за ветра
© Служба новостей «URA.RU»
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На дороге из Ханты-Мансийска в Талинку ограничили скорость из-за ветра Фото:

В ХМАО из-за сильного бокового ветра ввели ограничение скорости до 50 км/ч на автодороге «Югра» (Ханты-Мансийск — Талинка). Об этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Югры».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный боковой ветер) на автомобильной дороге „Югра“ на 11—28-м километрах вводятся временные ограничения максимально разрешенной скорости 50 км/ч», — указано в публикации. Ограничения касаются дороги из Ханты-Мансийска в Талинку.

Согласно данным Гидрометцентра, по прогнозу на 11 января скорость северо-восточного ветра в округе составит от 5 до 10 м/с. В некоторых районах возможен порывистый ветер скоростью до 14 м/с.

Ранее URA.RU писало о том, что ГИБДД ограничила движение на трассе между ХМАО и ЯНАО. Причиной стали сильный ветер и метели.

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В ХМАО из-за сильного бокового ветра ввели ограничение скорости до 50 км/ч на автодороге «Югра» (Ханты-Мансийск — Талинка). Об этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Югры». «В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный боковой ветер) на автомобильной дороге „Югра“ на 11—28-м километрах вводятся временные ограничения максимально разрешенной скорости 50 км/ч», — указано в публикации. Ограничения касаются дороги из Ханты-Мансийска в Талинку. Согласно данным Гидрометцентра, по прогнозу на 11 января скорость северо-восточного ветра в округе составит от 5 до 10 м/с. В некоторых районах возможен порывистый ветер скоростью до 14 м/с. Ранее URA.RU писало о том, что ГИБДД ограничила движение на трассе между ХМАО и ЯНАО. Причиной стали сильный ветер и метели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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