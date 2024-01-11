В Швеции не исключили войны с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, бмп, нато, швеция, CV-90
По словам Вихеля, в ситуации войны важно, чтобы мировые демократии оставались вместе Фото:

Стокгольм не исключает военных действий с Россией. Об этом сообщил депутат парламента Швеции от ультраправой партии «Шведские демократы» Маркус Вихель. По его словам, в такой ситуации важно, чтобы мировые демократии работали вместе.

«Если случится худшее и разразится война, частью которой станет Швеция, бесспорно, как никогда важно, чтобы мировые демократии оставались вместе», — передает «Лента.ру» слова Вильхема. Он добавил, что правительство должно сделать все возможное для обеспечения совместной работы «добрых сил мира». Это поможет предотвратить будущие боевые действия и затруднить их проведение со стороны враждебных стран.

Ранее министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин призвал граждан страны готовиться к возможной войне. По его словам, Швеции уже нужно формировать тотальную оборону. Главнокомандующий Вооруженными силами страны Микаэль Бюден добавил, что нужно переходить от слов к действиям в подобной ситуации.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стокгольм не исключает военных действий с Россией. Об этом сообщил депутат парламента Швеции от ультраправой партии «Шведские демократы» Маркус Вихель. По его словам, в такой ситуации важно, чтобы мировые демократии работали вместе. «Если случится худшее и разразится война, частью которой станет Швеция, бесспорно, как никогда важно, чтобы мировые демократии оставались вместе», — передает «Лента.ру» слова Вильхема. Он добавил, что правительство должно сделать все возможное для обеспечения совместной работы «добрых сил мира». Это поможет предотвратить будущие боевые действия и затруднить их проведение со стороны враждебных стран. Ранее министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин призвал граждан страны готовиться к возможной войне. По его словам, Швеции уже нужно формировать тотальную оборону. Главнокомандующий Вооруженными силами страны Микаэль Бюден добавил, что нужно переходить от слов к действиям в подобной ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...