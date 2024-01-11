В Швеции не исключили войны с Россией

Стокгольм не исключает военных действий с Россией. Об этом сообщил депутат парламента Швеции от ультраправой партии «Шведские демократы» Маркус Вихель. По его словам, в такой ситуации важно, чтобы мировые демократии работали вместе.
«Если случится худшее и разразится война, частью которой станет Швеция, бесспорно, как никогда важно, чтобы мировые демократии оставались вместе», — передает «Лента.ру» слова Вильхема. Он добавил, что правительство должно сделать все возможное для обеспечения совместной работы «добрых сил мира». Это поможет предотвратить будущие боевые действия и затруднить их проведение со стороны враждебных стран.
Ранее министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин призвал граждан страны готовиться к возможной войне. По его словам, Швеции уже нужно формировать тотальную оборону. Главнокомандующий Вооруженными силами страны Микаэль Бюден добавил, что нужно переходить от слов к действиям в подобной ситуации.
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