Украина ударила беспилотником по Воронежской области

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Беспилотник ВСУ повредил кровлю нежилого дома в Воронежской области, рассказал Александр Гусев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украиский беспилотник пробил кровлю нежилого дома в Воронежский области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев.

«Сегодня ночью украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области», — написал Александр Гусев в своем telegram-канале. По его словам, никто не пострадал. Здание после попадания дрона не загорелось. На месте работают все оперативные службы, а Гусев держит ситуацию на личном контроле.

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Украиский беспилотник пробил кровлю нежилого дома в Воронежский области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев. «Сегодня ночью украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области», — написал Александр Гусев в своем telegram-канале. По его словам, никто не пострадал. Здание после попадания дрона не загорелось. На месте работают все оперативные службы, а Гусев держит ситуацию на личном контроле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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