Украина ударила беспилотником по Воронежской области

Беспилотник ВСУ повредил кровлю нежилого дома в Воронежской области, рассказал Александр Гусев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украиский беспилотник пробил кровлю нежилого дома в Воронежский области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев.
«Сегодня ночью украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области», — написал Александр Гусев в своем
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