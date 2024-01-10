10 января 2024

Младших школьников Тюмени отправили на дистанционное обучение

В Тюмени из-за морозов отменены очные занятия младших классов
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, ребенок, снег, пешеход, снегопад, зима, дети, девочка, мороз
Занятия в очном режиме отменены для второй смены с 1-го по 4-й классы Фото:

В Тюмени 11 января из-за погодных условий отменены очные занятия второй смены для учеников 1-4-х классов. От этом в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства.

«Занятия второй смены в школах Тюмени для 1-4-х классов в очном режиме отменяются. Причина — низкая температура воздуха», — говорится в сообщении.

В настоящий момент в Тюмени, по данным Gismeteo, температура воздуха опустилась до -28 градусов. Ранее URA.RU рассказало, что очные занятия младших классов городских школ отменили и для первой смены.

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В Тюмени 11 января из-за погодных условий отменены очные занятия второй смены для учеников 1-4-х классов. От этом в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства. «Занятия второй смены в школах Тюмени для 1-4-х классов в очном режиме отменяются. Причина — низкая температура воздуха», — говорится в сообщении. В настоящий момент в Тюмени, по данным Gismeteo, температура воздуха опустилась до -28 градусов. Ранее URA.RU рассказало, что очные занятия младших классов городских школ отменили и для первой смены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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