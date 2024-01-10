Младших школьников Тюмени отправили на дистанционное обучение

В Тюмени из-за морозов отменены очные занятия младших классов

11 января 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

Занятия в очном режиме отменены для второй смены с 1-го по 4-й классы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени 11 января из-за погодных условий отменены очные занятия второй смены для учеников 1-4-х классов. От этом в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства. «Занятия второй смены в школах Тюмени для 1-4-х классов в очном режиме отменяются. Причина — низкая температура воздуха», — говорится в сообщении. В настоящий момент в Тюмени, по данным Gismeteo, температура воздуха опустилась до -28 градусов. Ранее URA.RU рассказало, что очные занятия младших классов городских школ отменили и для первой смены.

В Тюмени 11 января из-за погодных условий отменены очные занятия второй смены для учеников 1-4-х классов. От этом в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства. «Занятия второй смены в школах Тюмени для 1-4-х классов в очном режиме отменяются. Причина — низкая температура воздуха», — говорится в сообщении. В настоящий момент в Тюмени, по данным Gismeteo, температура воздуха опустилась до -28 градусов. Ранее URA.RU рассказало, что очные занятия младших классов городских школ отменили и для первой смены.