Младших школьников Тюмени отправили на дистанционное обучение

Занятия в очном режиме отменены для второй смены с 1-го по 4-й классы
В Тюмени 11 января из-за погодных условий отменены очные занятия второй смены для учеников 1-4-х классов. От этом в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства.
«Занятия второй смены в школах Тюмени для 1-4-х классов в очном режиме отменяются. Причина — низкая температура воздуха», — говорится в сообщении.
В настоящий момент в Тюмени, по данным Gismeteo, температура воздуха опустилась до -28 градусов. Ранее URA.RU рассказало, что очные занятия младших классов городских школ отменили и для первой смены.
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