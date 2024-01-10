Instasamka выложила фото с продюсером Фадеевым Фото: Instagram* / instasamka

Исполнительница Дарья Зотеева, более известная в сети как Instasamka, удивила пользователей фотографией с продюсером из Кургана Максимом Фадеевым. Пост с данным изображением певица выложила в запрещенной социальной сети Instagram*.

На фотографии были сама Зотеева, ее супруг, продюсер и исполнитель Олег Еропкин, известный как Moneyken, а также Фадеев. «Загадала желание между двумя лучшими продюсерами. Какое? Не скажу», — написала в описании под фотографией Зотеева. Сам Максим Фадеев в комментариях ответил, что пока не знает, о каком желании идет речь. Продюсер заверил, что желание Зотеевой сбудется.

В комментариях пользователи также начали угадывать, о каком желании говорила Instasamka. Часть подписчиков певицы предположили, что ожидается возвращение группы Serebro, которую продюсировал Максим Фадеев. Другие предположили, что Дарья Зотеева станет «новой» Глюк’oZой (Наталья Чистякова-Ионова, поп-певица, известная такими песнями как «Невеста», «Танцуй, Россия» и «Танцевач»).

Ранее URA.RU писало, что продюсер Максим Фадеев разочаровался в Глюк’oZе после ее участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Он отметил, что певица дискредитирует его проект своим новым творчеством и появлениям на таких мероприятиях.



*Instagram — соцсеть, которая принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

Instasamka выложила фото с продюсером Максимом Фадеевм Фото: аккаунт @instasamka в запрещенной социальной сети Instagram*