Продюсер Фадеев разочаровался в Глюк’oZе после ее участия в вечеринке Ивлеевой

27 декабря 2023 в 20:32 Размер текста - 17 +

Фадеев раскритиковал появление певицы Глюк’oZы на «голой» вечеринке Ивлеевой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Музыкальный продюсер Максим Фадеев, родившийся и выросший в Кургане, разочаровался в своей бывшей артистке Глюк’oZе (Наталье Ионовой) после ее появления на скандальной «голой» вечеринке у блогера Анастасии Ивлеевой. Музыкант отметил, что ее музыка дискредитирует его проект своей новой музыкой и появлениям на таких мероприятиях. «Дорогие друзья, нехотя возвращаюсь к истории c той самой вечеринкой. Вчера я еще не знал, но сегодня узнал, что на ней также присутствовала моя бывшая артистка Наталья Ионова. <…> Я считаю, что она дискредитирует концепцию проекта „Глюк’oZa“ прежде всего музыкальным материалом, который выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях. Больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом», — написал Фадеев. Продюсер отметил, что известный всем имя «Глюк’oZa» является названием группы, которую он создал для проекта с Натальей Ионовой, а не псевдонимом певицы. Фадеев добавил, что из-за событий с артисткой он решил реанимировать проект в его первозданном виде. По его словам, изначально он создавался для детей, а Ионова уже давно выросла из этого образа. «Проект „Глюк’oZa“ — это два альбома „Москва“ и „Глюк’oZa Nostra“. Все остальное это уже изыски Ионовой и Ко. Она пытается имитировать мой креатив, но любые попытки подражать — это все равно подделка», — добавил Фадеев. В завершении музыкант опубликовал фрагмент трека «Мыши» новой старой Глюк’oZы, анонсировав его появление в ближайшее время на всех платформах. Ранее продюсер Фадеев назвал «голую» вечеринку блогера Ивлеевой колхозом и посоветовал блогеру сделать эпиляцию. Высказаться по поводу скандального мероприятия музыкант решился после звонков от западных коллег, сообщало URA.RU. Также сообщалось, что в филармонии Кургана отменен концерт певицы Лолиты после ее участия в вечеринке Ивлеевой. Однако другая часть артистов не увидела в вечеринке ничего запретного. Так, например, актер сериала «Кухня» Дмитрий Назаров заявил, что участники мероприятия зря «извинились без вины». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Музыкальный продюсер Максим Фадеев, родившийся и выросший в Кургане, разочаровался в своей бывшей артистке Глюк’oZе (Наталье Ионовой) после ее появления на скандальной «голой» вечеринке у блогера Анастасии Ивлеевой. Музыкант отметил, что ее музыка дискредитирует его проект своей новой музыкой и появлениям на таких мероприятиях. «Дорогие друзья, нехотя возвращаюсь к истории c той самой вечеринкой. Вчера я еще не знал, но сегодня узнал, что на ней также присутствовала моя бывшая артистка Наталья Ионова. <…> Я считаю, что она дискредитирует концепцию проекта „Глюк’oZa“ прежде всего музыкальным материалом, который выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях. Больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом», — написал Фадеев. Продюсер отметил, что известный всем имя «Глюк’oZa» является названием группы, которую он создал для проекта с Натальей Ионовой, а не псевдонимом певицы. Фадеев добавил, что из-за событий с артисткой он решил реанимировать проект в его первозданном виде. По его словам, изначально он создавался для детей, а Ионова уже давно выросла из этого образа. «Проект „Глюк’oZa“ — это два альбома „Москва“ и „Глюк’oZa Nostra“. Все остальное это уже изыски Ионовой и Ко. Она пытается имитировать мой креатив, но любые попытки подражать — это все равно подделка», — добавил Фадеев. В завершении музыкант опубликовал фрагмент трека «Мыши» новой старой Глюк’oZы, анонсировав его появление в ближайшее время на всех платформах. Ранее продюсер Фадеев назвал «голую» вечеринку блогера Ивлеевой колхозом и посоветовал блогеру сделать эпиляцию. Высказаться по поводу скандального мероприятия музыкант решился после звонков от западных коллег, сообщало URA.RU. Также сообщалось, что в филармонии Кургана отменен концерт певицы Лолиты после ее участия в вечеринке Ивлеевой. Однако другая часть артистов не увидела в вечеринке ничего запретного. Так, например, актер сериала «Кухня» Дмитрий Назаров заявил, что участники мероприятия зря «извинились без вины».