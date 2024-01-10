Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов встретился с 26-летним Героем России, участником спецоперации РФ на Украине Владимиром Шиковским и вручил ему медаль в честь 300-летия города. Об этом Орлов сообщил в своем telegram-канале.
«Владимир Шиковский — совсем молодой парень, за героическое выполнение задач в зоне спецоперации на Украине получил Героя России. <…> Я вручил ему медаль в честь 300-летия Екатеринбурга», — написал Орлов.
Шиковский в ходе СВО был тяжело ранен в бою, потерял часть ноги. В конце декабря его награждал замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров. «Он [Владимир] жаждет снова быть полезным, вернуться к товарищам», — отметил мэр. Также он вручил военному сертификат на прохождение реабилитации в санатории на Кавказе.
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