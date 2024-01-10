10 января 2024

Мэр Екатеринбурга наградил 26-летнего Героя России. Фото

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Торжественный прием по случаю дня основания Екатеринбурга. Екатеринбург, орлов алексей
Алексей Орлов вручил медаль Герою России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов встретился с 26-летним Героем России, участником спецоперации РФ на Украине Владимиром Шиковским и вручил ему медаль в честь 300-летия города. Об этом Орлов сообщил в своем telegram-канале.

«Владимир Шиковский — совсем молодой парень, за героическое выполнение задач в зоне спецоперации на Украине получил Героя России. <…> Я вручил ему медаль в честь 300-летия Екатеринбурга», — написал Орлов.

Шиковский в ходе СВО был тяжело ранен в бою, потерял часть ноги. В конце декабря его награждал замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров. «Он [Владимир] жаждет снова быть полезным, вернуться к товарищам», — отметил мэр. Также он вручил военному сертификат на прохождение реабилитации в санатории на Кавказе.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов встретился с 26-летним Героем России, участником спецоперации РФ на Украине Владимиром Шиковским и вручил ему медаль в честь 300-летия города. Об этом Орлов сообщил в своем telegram-канале. «Владимир Шиковский — совсем молодой парень, за героическое выполнение задач в зоне спецоперации на Украине получил Героя России. <…> Я вручил ему медаль в честь 300-летия Екатеринбурга», — написал Орлов. Шиковский в ходе СВО был тяжело ранен в бою, потерял часть ноги. В конце декабря его награждал замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров. «Он [Владимир] жаждет снова быть полезным, вернуться к товарищам», — отметил мэр. Также он вручил военному сертификат на прохождение реабилитации в санатории на Кавказе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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