Уральский рэпер Vacio из камеры заключения покаялся за вечеринку с Ивлеевой

10 января 2024 в 23:40 Размер текста - 17 +

Уральский рэпер гнался за «хайпом» на вечеринке Ивлеевой Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Рэпер Vacio (Николай Васильев, родом из Екатеринбурга) прямо из камеры заключения покаялся за участие в «голой вечеринке» блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой. В своем telegram-канале артист признался, что на звездном мероприятии гнался за вниманием публики. «Признаюсь, в тот момент в погоне за хайпом и драйвом в толпе, из которой мне хотелось выделиться больше остальных, я переоценил свои возможности и не подумал о том, как это может быть интерпретировано публикой. Но, поверьте, у меня было время подумать об этом, сидя здесь, в камере, где я провел все новогодние праздники. Я хочу, чтобы вы знали, что я — не такой человек, каким могу показаться вам на первый взгляд», — написал артист. Васильев считает, что из-за недавнего скандала его часто выставляют тем, кем он на самом деле не является. «Год назад я кардинально поменял отношение к жизни и изменился сам. Я стал смотреть на многие вещи совершенно по-другому и все переосмыслил», — отметил он. В Москве 20 декабря прошла вечеринка, организованная Ивлеевой, дресс-код которой предполагал минимум одежды на гостях. Рэпер Vacio стал одни из приглашенных. На мероприятие молодой человек пришел в одном носке на половом органе. После чего силовики арестовали артиста на 15 суток, а по окончанию срока ему назначали еще один арест на 10 суток. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рэпер Vacio (Николай Васильев, родом из Екатеринбурга) прямо из камеры заключения покаялся за участие в «голой вечеринке» блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой. В своем telegram-канале артист признался, что на звездном мероприятии гнался за вниманием публики. «Признаюсь, в тот момент в погоне за хайпом и драйвом в толпе, из которой мне хотелось выделиться больше остальных, я переоценил свои возможности и не подумал о том, как это может быть интерпретировано публикой. Но, поверьте, у меня было время подумать об этом, сидя здесь, в камере, где я провел все новогодние праздники. Я хочу, чтобы вы знали, что я — не такой человек, каким могу показаться вам на первый взгляд», — написал артист. Васильев считает, что из-за недавнего скандала его часто выставляют тем, кем он на самом деле не является. «Год назад я кардинально поменял отношение к жизни и изменился сам. Я стал смотреть на многие вещи совершенно по-другому и все переосмыслил», — отметил он. В Москве 20 декабря прошла вечеринка, организованная Ивлеевой, дресс-код которой предполагал минимум одежды на гостях. Рэпер Vacio стал одни из приглашенных. На мероприятие молодой человек пришел в одном носке на половом органе. После чего силовики арестовали артиста на 15 суток, а по окончанию срока ему назначали еще один арест на 10 суток.