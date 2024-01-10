Уральский рэпер Vacio из камеры заключения покаялся за вечеринку с Ивлеевой

Рэпер Vacio (Николай Васильев, родом из Екатеринбурга) прямо из камеры заключения покаялся за участие в «голой вечеринке» блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой. В своем telegram-канале артист признался, что на звездном мероприятии гнался за вниманием публики.
«Признаюсь, в тот момент в погоне за хайпом и драйвом в толпе, из которой мне хотелось выделиться больше остальных, я переоценил свои возможности и не подумал о том, как это может быть интерпретировано публикой. Но, поверьте, у меня было время подумать об этом, сидя здесь, в камере, где я провел все новогодние праздники. Я хочу, чтобы вы знали, что я — не такой человек, каким могу показаться вам на первый взгляд», — написал артист.
Васильев считает, что из-за недавнего скандала его часто выставляют тем, кем он на самом деле не является. «Год назад я кардинально поменял отношение к жизни и изменился сам. Я стал смотреть на многие вещи совершенно по-другому и все переосмыслил», — отметил он.
В Москве 20 декабря прошла вечеринка, организованная Ивлеевой, дресс-код которой предполагал минимум одежды на гостях. Рэпер Vacio стал одни из приглашенных. На мероприятие молодой человек пришел в одном носке на половом органе. После чего силовики арестовали артиста на 15 суток, а по окончанию срока ему назначали еще один арест на 10 суток.
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