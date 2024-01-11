Путин пообещал снижение ключевой ставки

Повышение ключевой ставки носит временный характер. Ее позиция будет меняться по мере решения вопросов с инфляцией. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Высокая ключевая ставка Центробанка носит временный характер», — заявил Путин во время встречи с предпринимателями Дальневосточного федерального округа. Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия-24». Путин добавил, что по мере решения всех вопрос с инфляцией позиция по ставке будет меняться.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что при стабильно снижении инфляции может произойти снижение ключевой ставки. На это потребуется три или более месяцев.
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