Набиуллина объяснила, когда ЦБ снизит ключевую ставку

Набиуллина: для снижения ключевой ставки нужна устойчивая инфляция

25 декабря 2023 в 09:19 Размер текста - 17 +

Устойчивое снижение инфляции можно ждать несколько месяцев, сказала Эльвира Набиуллина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Снижение ключевой ставки в России возможно при стабильном снижении инфляции, чего можно ождать несколько месяцев. С таким заявлением выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Нам действительно надо убедиться, что инфляция устойчиво снижается, что это не разовые факторы, которые могут повлиять на темп роста цен в конкретном месяце. <…> Для этого потребуется два или три месяца, или больше — это зависит от того, насколько широкий круг показателей, которые характеризуют устойчивую инфляцию, снижается», — сообщила глава ЦБ в интервью РБК. В середине декабря Центробанк поднял ключевую ставку до 16%. По словам Набиуллиной, это нужно было делать еще весной. По ее оценке, теперь темп роста цен достаточно высокий, сильно выше цели ЦБ по инфляции — ближе к 4%. Глава ЦБ заключила, что эффект от повышения ключевой ставки есть. Например, сейчас замедлилась выдача рыночной ипотеки.

Снижение ключевой ставки в России возможно при стабильном снижении инфляции, чего можно ождать несколько месяцев. С таким заявлением выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Нам действительно надо убедиться, что инфляция устойчиво снижается, что это не разовые факторы, которые могут повлиять на темп роста цен в конкретном месяце. <…> Для этого потребуется два или три месяца, или больше — это зависит от того, насколько широкий круг показателей, которые характеризуют устойчивую инфляцию, снижается», — сообщила глава ЦБ в интервью РБК. В середине декабря Центробанк поднял ключевую ставку до 16%. По словам Набиуллиной, это нужно было делать еще весной. По ее оценке, теперь темп роста цен достаточно высокий, сильно выше цели ЦБ по инфляции — ближе к 4%. Глава ЦБ заключила, что эффект от повышения ключевой ставки есть. Например, сейчас замедлилась выдача рыночной ипотеки.