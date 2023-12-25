Набиуллина объяснила, когда ЦБ снизит ключевую ставку

Снижение ключевой ставки в России возможно при стабильном снижении инфляции, чего можно ождать несколько месяцев. С таким заявлением выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
«Нам действительно надо убедиться, что инфляция устойчиво снижается, что это не разовые факторы, которые могут повлиять на темп роста цен в конкретном месяце. <…> Для этого потребуется два или три месяца, или больше — это зависит от того, насколько широкий круг показателей, которые характеризуют устойчивую инфляцию, снижается», — сообщила глава ЦБ в интервью РБК.
В середине декабря Центробанк поднял ключевую ставку до 16%. По словам Набиуллиной, это нужно было делать еще весной. По ее оценке, теперь темп роста цен достаточно высокий, сильно выше цели ЦБ по инфляции — ближе к 4%. Глава ЦБ заключила, что эффект от повышения ключевой ставки есть. Например, сейчас замедлилась выдача рыночной ипотеки.
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