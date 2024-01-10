10 января 2024

Тюменский перевозчик не выпустил на линию 90% автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, маршрутное такси, пешеход, прохожий, автобус, общественный транспорт, маршрутка
Проблемы с 66-м маршрутом начались еще в 2023 году Фото:
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Проблемы с автобусами в Тюмени

В Тюмени на маршрут №66, следующий от окраин до центра города, на линию вышел только один автобус из автопарка. Об этом URA.RU рассказали в компании «Тюменьавтолайн», осуществляющей перевозки.

«Сегодня есть одна машина на 66-м [маршруте]. У другой потек антифриз и водитель с линии съехал. Две машины на ремонте, два водителя заболели, один в армию в Донбасс уехал. С других маршрутов будут сниматься автобусы, чтобы как-то исправить ситуацию», — сообщили в «Тюменьавтолайн».

В марте прошлого года у этого маршрута уже были проблемы с отсутствием автобусов и срывом расписания. Тогда на линию вышло четыре машины из десяти. В начале 2024 года горожане пожаловались на массовые задержки общественного транспорта. В их число также попал 66-й маршрут.

URA.RU направило запрос в городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени на маршрут №66, следующий от окраин до центра города, на линию вышел только один автобус из автопарка. Об этом URA.RU рассказали в компании «Тюменьавтолайн», осуществляющей перевозки. «Сегодня есть одна машина на 66-м [маршруте]. У другой потек антифриз и водитель с линии съехал. Две машины на ремонте, два водителя заболели, один в армию в Донбасс уехал. С других маршрутов будут сниматься автобусы, чтобы как-то исправить ситуацию», — сообщили в «Тюменьавтолайн». В марте прошлого года у этого маршрута уже были проблемы с отсутствием автобусов и срывом расписания. Тогда на линию вышло четыре машины из десяти. В начале 2024 года горожане пожаловались на массовые задержки общественного транспорта. В их число также попал 66-й маршрут. URA.RU направило запрос в городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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