Тюменский перевозчик оставил горожан без популярного маршрута

07 марта 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Ежедневно ни линию выходит четыре машины, вместо положенных десяти Фото: Денис Моргунов © URA.RU Компании «Тюменьавтолайн» не хватает машин на востребованном 66-м маршруте от окраин до центра города. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в диспетчерской перевозчика. «С машинами сейчас идет большой перебой. Маршрутки идут по две с одной стороны и две с другой. Вообще должны выпускать десять машин, на данный момент всего выпускаем четыре», — сообщил диспетчер компании. Проблемы в «Тюменьавтолайн» начались после зимних праздников. «Перевозчик после нового года ушел и забрал с собой 20 машин, и мы до сих пор еще восполняем потери. Привлекаем перевозчиков, их не хватает», — рассказывают в компании. О причинах ухода перевозчика, предоставляющего транспорт на 66-й маршрут, в «Тюменьавтолайн» не сообщили. URA.RU направило запрос в городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Ответ на него ожидается.

Компании «Тюменьавтолайн» не хватает машин на востребованном 66-м маршруте от окраин до центра города. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в диспетчерской перевозчика. «С машинами сейчас идет большой перебой. Маршрутки идут по две с одной стороны и две с другой. Вообще должны выпускать десять машин, на данный момент всего выпускаем четыре», — сообщил диспетчер компании. Проблемы в «Тюменьавтолайн» начались после зимних праздников. «Перевозчик после нового года ушел и забрал с собой 20 машин, и мы до сих пор еще восполняем потери. Привлекаем перевозчиков, их не хватает», — рассказывают в компании. О причинах ухода перевозчика, предоставляющего транспорт на 66-й маршрут, в «Тюменьавтолайн» не сообщили. URA.RU направило запрос в городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Ответ на него ожидается.