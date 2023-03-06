06 марта 2023

Тюменский перевозчик оставил горожан без популярного маршрута

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, остановка, автобусная остановка, люди на остановке, маршрутка
Ежедневно ни линию выходит четыре машины, вместо положенных десяти Фото:

Компании «Тюменьавтолайн» не хватает машин на востребованном 66-м маршруте от окраин до центра города. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в диспетчерской перевозчика.

«С машинами сейчас идет большой перебой. Маршрутки идут по две с одной стороны и две с другой. Вообще должны выпускать десять машин, на данный момент всего выпускаем четыре», — сообщил диспетчер компании.

Проблемы в «Тюменьавтолайн» начались после зимних праздников. «Перевозчик после нового года ушел и забрал с собой 20 машин, и мы до сих пор еще восполняем потери. Привлекаем перевозчиков, их не хватает», — рассказывают в компании. О причинах ухода перевозчика, предоставляющего транспорт на 66-й маршрут, в «Тюменьавтолайн» не сообщили.

URA.RU направило запрос в городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Ответ на него ожидается.

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Компании «Тюменьавтолайн» не хватает машин на востребованном 66-м маршруте от окраин до центра города. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в диспетчерской перевозчика. «С машинами сейчас идет большой перебой. Маршрутки идут по две с одной стороны и две с другой. Вообще должны выпускать десять машин, на данный момент всего выпускаем четыре», — сообщил диспетчер компании. Проблемы в «Тюменьавтолайн» начались после зимних праздников. «Перевозчик после нового года ушел и забрал с собой 20 машин, и мы до сих пор еще восполняем потери. Привлекаем перевозчиков, их не хватает», — рассказывают в компании. О причинах ухода перевозчика, предоставляющего транспорт на 66-й маршрут, в «Тюменьавтолайн» не сообщили. URA.RU направило запрос в городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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