10 января 2024

Из курганского УМВД уволился начальник центра по противодействию экстремизму

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция начальника ГИБДД области Михаила Чебыкина. Курган, погоны, полковник мвд, полиция
Из курганского УМВД уволился полковник, возглавлявший центр Фото:

Полковник полиции Максим Давлетшин, возглавлявший центр по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области, уволился со своей должности. На его место назначили нового начальника. Данные появились в соответствующем разделе сайта управления.

«Центр по противодействию экстремизму. Руководство. Начальник центра — подполковник полиции Соболев Алексей Николаевич», — информирует сайт УМВД. Прежде эту должность занимал полковник Максим Давлетшин.

В пресс-службе УМВД региона подтвердили информацию о перестановках. «Полковник полиции Давлетшин Максим Вильевич ушел с должности начальника центра в связи с достижением им пенсионного возраста по выслуге лет», — рассказали в полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что управление по вопросам миграции УМВД региона возглавил силовик, приехавший в Курганскую область из ЛНР. Новым начальником управления стал полковник Руслан Найда.

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Полковник полиции Максим Давлетшин, возглавлявший центр по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области, уволился со своей должности. На его место назначили нового начальника. Данные появились в соответствующем разделе сайта управления. «Центр по противодействию экстремизму. Руководство. Начальник центра — подполковник полиции Соболев Алексей Николаевич», — информирует сайт УМВД. Прежде эту должность занимал полковник Максим Давлетшин. В пресс-службе УМВД региона подтвердили информацию о перестановках. «Полковник полиции Давлетшин Максим Вильевич ушел с должности начальника центра в связи с достижением им пенсионного возраста по выслуге лет», — рассказали в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что управление по вопросам миграции УМВД региона возглавил силовик, приехавший в Курганскую область из ЛНР. Новым начальником управления стал полковник Руслан Найда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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