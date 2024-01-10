Из курганского УМВД уволился начальник центра по противодействию экстремизму

11 января 2024 в 12:31 Размер текста - 17 +

Из курганского УМВД уволился полковник, возглавлявший центр Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Полковник полиции Максим Давлетшин, возглавлявший центр по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области, уволился со своей должности. На его место назначили нового начальника. Данные появились в соответствующем разделе сайта управления. «Центр по противодействию экстремизму. Руководство. Начальник центра — подполковник полиции Соболев Алексей Николаевич», — информирует сайт УМВД. Прежде эту должность занимал полковник Максим Давлетшин. В пресс-службе УМВД региона подтвердили информацию о перестановках. «Полковник полиции Давлетшин Максим Вильевич ушел с должности начальника центра в связи с достижением им пенсионного возраста по выслуге лет», — рассказали в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что управление по вопросам миграции УМВД региона возглавил силовик, приехавший в Курганскую область из ЛНР. Новым начальником управления стал полковник Руслан Найда.

Полковник полиции Максим Давлетшин, возглавлявший центр по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области, уволился со своей должности. На его место назначили нового начальника. Данные появились в соответствующем разделе сайта управления. «Центр по противодействию экстремизму. Руководство. Начальник центра — подполковник полиции Соболев Алексей Николаевич», — информирует сайт УМВД. Прежде эту должность занимал полковник Максим Давлетшин. В пресс-службе УМВД региона подтвердили информацию о перестановках. «Полковник полиции Давлетшин Максим Вильевич ушел с должности начальника центра в связи с достижением им пенсионного возраста по выслуге лет», — рассказали в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что управление по вопросам миграции УМВД региона возглавил силовик, приехавший в Курганскую область из ЛНР. Новым начальником управления стал полковник Руслан Найда.