На автодорогах ЯНАО в штатном режиме заработали пункты весогабаритного контроля для грузовых машин. Об этом сообщили в правительстве округа.
«Перед выездом на дорогу водитель должен убедиться в соответствии указанным нормам. С переходом в штатный режим работы пунктов все зафиксированные нарушения будут передаваться в надзорный орган для вынесения постановлений и назначения штрафов», — рассказали на портале правительства ЯНАО.
Всего расположено девять пунктов на шести региональных участках.
- Сургут — Салехард, участок Граница ЯНАО — Губкинский: километр 263+650
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Сургут — Салехард, участок Граница ЯНАО — Губкинский: километр 353+810
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Сургут — Салехард, участок Пурпе — Пуровск: километр 547+079
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Сургут — Салехард, участок Пуровск — Коротчаево: километр 558+270
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Сургут — Салехард, участок Коротчаево — Новый Уренгой: километр 715+750
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Сургут — Салехард, участок Коротчаево — Новый Уренгой: километр 729+538
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Подъезд к городу Ноябрьск: километр 0+850
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Ноябрьск — Вынгапуровский: километр 9+100
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Ноябрьск — Вынгапуровский: километр 93+921
В тестовом режиме весогабаритные пункты проработали три месяца, и за этот срок было выявлено 69 тысяч нарушений. «Работает такая система автоматически без торможения или остановки машины. Она вычисляет скорость движения транспорта и проводит фотофиксацию. Система позволяет в круглосуточном режиме контролировать трафик и выявлять перегруженные автомобили», — отметили в окружном правительстве.
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