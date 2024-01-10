10 января 2024

На трассах ЯНАО начнут штрафовать за превышение веса у грузовиков. Инфографика

На дорогах ЯНАО появились девять пунктов весогабаритного контроля
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Свердловской области, весовой контроль, перевозка деревьев, перевозка леса, габаритный контроль
Пункты будут фиксировать нарушения в автоматическом режиме Фото:

На автодорогах ЯНАО в штатном режиме заработали пункты весогабаритного контроля для грузовых машин. Об этом сообщили в правительстве округа.

«Перед выездом на дорогу водитель должен убедиться в соответствии указанным нормам. С переходом в штатный режим работы пунктов все зафиксированные нарушения будут передаваться в надзорный орган для вынесения постановлений и назначения штрафов», — рассказали на портале правительства ЯНАО.

Всего расположено девять пунктов на шести региональных участках.

  • Сургут — Салехард, участок Граница ЯНАО — Губкинский: километр 263+650

  • Сургут — Салехард, участок Граница ЯНАО — Губкинский: километр 353+810

  • Сургут — Салехард, участок Пурпе — Пуровск: километр 547+079

  • Сургут — Салехард, участок Пуровск — Коротчаево: километр 558+270

  • Сургут — Салехард, участок Коротчаево — Новый Уренгой: километр 715+750

  • Сургут — Салехард, участок Коротчаево — Новый Уренгой: километр 729+538

  • Подъезд к городу Ноябрьск: километр 0+850

  • Ноябрьск — Вынгапуровский: километр 9+100

  • Ноябрьск — Вынгапуровский: километр 93+921

В тестовом режиме весогабаритные пункты проработали три месяца, и за этот срок было выявлено 69 тысяч нарушений. «Работает такая система автоматически без торможения или остановки машины. Она вычисляет скорость движения транспорта и проводит фотофиксацию. Система позволяет в круглосуточном режиме контролировать трафик и выявлять перегруженные автомобили», — отметили в окружном правительстве.

Пункты весогабаритного контроля на Ямале
Пункты весогабаритного контроля на Ямале
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На автодорогах ЯНАО в штатном режиме заработали пункты весогабаритного контроля для грузовых машин. Об этом сообщили в правительстве округа. «Перед выездом на дорогу водитель должен убедиться в соответствии указанным нормам. С переходом в штатный режим работы пунктов все зафиксированные нарушения будут передаваться в надзорный орган для вынесения постановлений и назначения штрафов», — рассказали на портале правительства ЯНАО. Всего расположено девять пунктов на шести региональных участках. Сургут — Салехард, участок Граница ЯНАО — Губкинский: километр 353+810 Сургут — Салехард, участок Пурпе — Пуровск: километр 547+079 Сургут — Салехард, участок Пуровск — Коротчаево: километр 558+270 Сургут — Салехард, участок Коротчаево — Новый Уренгой: километр 715+750 Сургут — Салехард, участок Коротчаево — Новый Уренгой: километр 729+538 Подъезд к городу Ноябрьск: километр 0+850 Ноябрьск — Вынгапуровский: километр 9+100 Ноябрьск — Вынгапуровский: километр 93+921 В тестовом режиме весогабаритные пункты проработали три месяца, и за этот срок было выявлено 69 тысяч нарушений. «Работает такая система автоматически без торможения или остановки машины. Она вычисляет скорость движения транспорта и проводит фотофиксацию. Система позволяет в круглосуточном режиме контролировать трафик и выявлять перегруженные автомобили», — отметили в окружном правительстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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