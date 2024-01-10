На дорогах ЯНАО появились девять пунктов весогабаритного контроля

Пункты будут фиксировать нарушения в автоматическом режиме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На автодорогах ЯНАО в штатном режиме заработали пункты весогабаритного контроля для грузовых машин. Об этом сообщили в правительстве округа.

«Перед выездом на дорогу водитель должен убедиться в соответствии указанным нормам. С переходом в штатный режим работы пунктов все зафиксированные нарушения будут передаваться в надзорный орган для вынесения постановлений и назначения штрафов», — рассказали на портале правительства ЯНАО.

Всего расположено девять пунктов на шести региональных участках.

Сургут — Салехард, участок Граница ЯНАО — Губкинский: километр 263+650

Сургут — Салехард, участок Граница ЯНАО — Губкинский: километр 353+810

Сургут — Салехард, участок Пурпе — Пуровск: километр 547+079

Сургут — Салехард, участок Пуровск — Коротчаево: километр 558+270

Сургут — Салехард, участок Коротчаево — Новый Уренгой: километр 715+750

Сургут — Салехард, участок Коротчаево — Новый Уренгой: километр 729+538

Подъезд к городу Ноябрьск: километр 0+850

Ноябрьск — Вынгапуровский: километр 9+100

Ноябрьск — Вынгапуровский: километр 93+921

В тестовом режиме весогабаритные пункты проработали три месяца, и за этот срок было выявлено 69 тысяч нарушений. «Работает такая система автоматически без торможения или остановки машины. Она вычисляет скорость движения транспорта и проводит фотофиксацию. Система позволяет в круглосуточном режиме контролировать трафик и выявлять перегруженные автомобили», — отметили в окружном правительстве.

Пункты весогабаритного контроля на Ямале URA.RU.