Президент РФ Владимир Путин чувствует скорую победу в конфликте с Украиной. Об этом сообщил обозреватель The Washington Post Ли Хокстейдер. Он порекомендовал не обращать внимание на радостные возгласы на Западе о поражении России.
«Реальность такова, что Путин чувствует, что победа близка», — пишет Хокстейдер в статье. Он добавил, что не нужно обращать внимание на радостные возгласы о поражении РФ в США и Европе.
Автор считает, что, возможно, западные союзники Киева устали от оказания ему помощи. Поэтому украинские войска вынуждены занимать оборонительные позиции.
Ранее британский генерал в отставке Ричард Бэрронс заявил, что РФ движется к победе в спецоперации. Если западные страны не предоставят помощь Украине, то ВСУ ожидает провал. Как отметил генерал, вина за поражение Украины лежит на Западе.
Президент РФ Владимир Путин чувствует скорую победу в конфликте с Украиной. Об этом сообщил обозреватель The Washington Post Ли Хокстейдер. Он порекомендовал не обращать внимание на радостные возгласы на Западе о поражении России. «Реальность такова, что Путин чувствует, что победа близка», — пишет Хокстейдер в статье. Он добавил, что не нужно обращать внимание на радостные возгласы о поражении РФ в США и Европе. Автор считает, что, возможно, западные союзники Киева устали от оказания ему помощи. Поэтому украинские войска вынуждены занимать оборонительные позиции. Ранее британский генерал в отставке Ричард Бэрронс заявил, что РФ движется к победе в спецоперации. Если западные страны не предоставят помощь Украине, то ВСУ ожидает провал. Как отметил генерал, вина за поражение Украины лежит на Западе.