The Washington Post: Путин чувствует скорую победу на Украине

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Не нужно обращать внимание на радостные разговоры о поражении Москвы, считают авторы статьи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин чувствует скорую победу в конфликте с Украиной. Об этом сообщил обозреватель The Washington Post Ли Хокстейдер. Он порекомендовал не обращать внимание на радостные возгласы на Западе о поражении России.

«Реальность такова, что Путин чувствует, что победа близка», — пишет Хокстейдер в статье. Он добавил, что не нужно обращать внимание на радостные возгласы о поражении РФ в США и Европе.

Автор считает, что, возможно, западные союзники Киева устали от оказания ему помощи. Поэтому украинские войска вынуждены занимать оборонительные позиции.

Ранее британский генерал в отставке Ричард Бэрронс заявил, что РФ движется к победе в спецоперации. Если западные страны не предоставят помощь Украине, то ВСУ ожидает провал. Как отметил генерал, вина за поражение Украины лежит на Западе.

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Президент РФ Владимир Путин чувствует скорую победу в конфликте с Украиной. Об этом сообщил обозреватель The Washington Post Ли Хокстейдер. Он порекомендовал не обращать внимание на радостные возгласы на Западе о поражении России. «Реальность такова, что Путин чувствует, что победа близка», — пишет Хокстейдер в статье. Он добавил, что не нужно обращать внимание на радостные возгласы о поражении РФ в США и Европе. Автор считает, что, возможно, западные союзники Киева устали от оказания ему помощи. Поэтому украинские войска вынуждены занимать оборонительные позиции. Ранее британский генерал в отставке Ричард Бэрронс заявил, что РФ движется к победе в спецоперации. Если западные страны не предоставят помощь Украине, то ВСУ ожидает провал. Как отметил генерал, вина за поражение Украины лежит на Западе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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