В мире США The Washington Post: Путин чувствует скорую победу на Украине 11 января 2024 в 12:49 Размер текста - 17 + Не нужно обращать внимание на радостные разговоры о поражении Москвы, считают авторы статьи Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин чувствует скорую победу в конфликте с Украиной. Об этом сообщил обозреватель The Washington Post Ли Хокстейдер. Он порекомендовал не обращать внимание на радостные возгласы на Западе о поражении России. «Реальность такова, что Путин чувствует, что победа близка», — пишет Хокстейдер в статье . Он добавил, что не нужно обращать внимание на радостные возгласы о поражении РФ в США и Европе. Автор считает, что, возможно, западные союзники Киева устали от оказания ему помощи. Поэтому украинские войска вынуждены занимать оборонительные позиции. Ранее британский генерал в отставке Ричард Бэрронс заявил, что РФ движется к победе в спецоперации. Если западные страны не предоставят помощь Украине, то ВСУ ожидает провал. Как отметил генерал, вина за поражение Украины лежит на Западе. Президент РФ Владимир Путин чувствует скорую победу в конфликте с Украиной. Об этом сообщил обозреватель The Washington Post Ли Хокстейдер. Он порекомендовал не обращать внимание на радостные возгласы на Западе о поражении России. «Реальность такова, что Путин чувствует, что победа близка», — пишет Хокстейдер в статье. Он добавил, что не нужно обращать внимание на радостные возгласы о поражении РФ в США и Европе. Автор считает, что, возможно, западные союзники Киева устали от оказания ему помощи. Поэтому украинские войска вынуждены занимать оборонительные позиции. Ранее британский генерал в отставке Ричард Бэрронс заявил, что РФ движется к победе в спецоперации. Если западные страны не предоставят помощь Украине, то ВСУ ожидает провал. Как отметил генерал, вина за поражение Украины лежит на Западе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям