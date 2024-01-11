11 января 2024

В Курганской области за год сократилось число родившихся и умерших. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области сократилась смертность у младенцев Фото:

В Курганской области за январь—октябрь 2023 года показатель родившихся и умерших постепенно начал сокращаться. При этом, разница между этими показателями остался на прежнем уровне. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«В январе—октябре 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года отмечено снижение на 5% (268 человек) числа родившихся и на 2,6% (277 человек) числа умерших. Число умерших в области превысило число родившихся в два раза», — указано на сайте Свердловскстата.

В указанном период показатель родившихся достиг — 5 072 человек, а умерших — 10 192. При этом, эти же категории в январе—октябре 2022 года достигали показателей в 5 340 и 10 496 соответственно. Сообщается, что за 2023 год сократилось число смертей у младенцев (с 33 до 23 случаев). Между тем, сократилось число браков и разводов. За 2023 год показатели в данной категории достигли 3 788 и 3 319 соответственно. Годом ранее число браков было на уровне 4 242, а разводов — 3 528.

Отмечается, что численность населения Курганской области за январь—октябрь 2023 года сократилась на 6 888 человек. Причиной этому стала естественная убыль, за счет которой регион покинуло 74,3% от общего число выбывших, а также миграционной убыли — 25,7 от общего числа.

Ранее URA.RU писало, что мигранты чаще выезжали из Курганской области, чем приезжали. Население региона сокращалось за счет международной миграции. Из Курганской области в январе—сентябре 2023 года выехало на 64 иностранца больше, чем приехало.

В Курганской области сокращается смертность и рождаемость
В Курганской области сокращается смертность и рождаемость
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В Курганской области за январь—октябрь 2023 года показатель родившихся и умерших постепенно начал сокращаться. При этом, разница между этими показателями остался на прежнем уровне. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «В январе—октябре 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года отмечено снижение на 5% (268 человек) числа родившихся и на 2,6% (277 человек) числа умерших. Число умерших в области превысило число родившихся в два раза», — указано на сайте Свердловскстата. В указанном период показатель родившихся достиг — 5 072 человек, а умерших — 10 192. При этом, эти же категории в январе—октябре 2022 года достигали показателей в 5 340 и 10 496 соответственно. Сообщается, что за 2023 год сократилось число смертей у младенцев (с 33 до 23 случаев). Между тем, сократилось число браков и разводов. За 2023 год показатели в данной категории достигли 3 788 и 3 319 соответственно. Годом ранее число браков было на уровне 4 242, а разводов — 3 528. Отмечается, что численность населения Курганской области за январь—октябрь 2023 года сократилась на 6 888 человек. Причиной этому стала естественная убыль, за счет которой регион покинуло 74,3% от общего число выбывших, а также миграционной убыли — 25,7 от общего числа. Ранее URA.RU писало, что мигранты чаще выезжали из Курганской области, чем приезжали. Население региона сокращалось за счет международной миграции. Из Курганской области в январе—сентябре 2023 года выехало на 64 иностранца больше, чем приехало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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