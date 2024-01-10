В Салехарде (ЯНАО) в целях безопасности принято решение перекрыть движение по дороге от памятника «Романтикам 70-х» до аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.
«В Салехарде ограничено движение на участке автодороги Аэропорт — памятник Романтикам. Закрыта дорога от кольцевого движения на перекресте улиц Зои Космодемьянской, Броднева и объезда города до заправки „Сибнефть“», — говорится в сообщении. Кроме того, в окружной столице организовали пункт обогрева для ямальцев, который находится в торговом комплексе «Дары Ямала».
Ранее URA.RU сообщило о закрытии десятка дорог в ЯНАО. Экстренные службы приостановили движение по зимникам и переправе в связи с неблагоприятной погодой.
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