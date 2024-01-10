10 января 2024

В ЯНАО из-за непогоды 11 января введены ограничения на десятках дорог. Список

Экстренные службы ЯНАО ввели ограничения движения на дорогах округа
© Служба новостей «URA.RU»
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Метель. Салехард
Из-за ветра в ЯНАО закрыты зимники и ограничено движение на дорогах Фото:

В ЯНАО из-за усиления ветра 11 января экстренные службы закрыли зимники и ледовую переправу через Обь. На некоторых дорогах ограничено движение транспортных средств. Полный список перекрытий движения подготовило URA.RU.

Закрыто движение по зимникам:

  • С 8 утра 11 января закрыт зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги;
  • закрыто движение по участку Аксарка — Салемал зимника Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале;
  • закрыт зимник на автодороге Аксарка — Белоярск;
  • закрыта ледовая переправа Салехард — Лабытнанги;
  • запрещено движение по автозимнику Коротчаево-Красноселькуп с 11-00 часов до особого распоряжения.

Закрыто или ограничено движение на автодорогах:

  • Закрыто движение по дороге Салехард — Лабытнанги начиная от ледовой переправы и до города;
  • закрыто движение по дороге Лабытнанги — Харп;
  • закрыта дорога из Лабытнанги к микрорайону Обской;
  • закрыто движение по дорогам Салехард — Аксарка;
  • закрыта дорога Надым — Салехард;
  • движение на автодороге Сургут — Салехард, участок Новый Уренгой — Коротчаево (742 -698 км), ограничено, проезд возможен организованными автоколоннами.

В Госавтоинспекции призывают воздержаться от поездок. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства водителей просят не выезжать на закрытые зимники.

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В ЯНАО из-за усиления ветра 11 января экстренные службы закрыли зимники и ледовую переправу через Обь. На некоторых дорогах ограничено движение транспортных средств. Полный список перекрытий движения подготовило URA.RU. В Госавтоинспекции призывают воздержаться от поездок. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства водителей просят не выезжать на закрытые зимники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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