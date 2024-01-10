Из-за ветра в ЯНАО закрыты зимники и ограничено движение на дорогах
В ЯНАО из-за усиления ветра 11 января экстренные службы закрыли зимники и ледовую переправу через Обь. На некоторых дорогах ограничено движение транспортных средств. Полный список перекрытий движения подготовило URA.RU.
Закрыто движение по зимникам:
- С 8 утра 11 января закрыт зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги;
- закрыто движение по участку Аксарка — Салемал зимника Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале;
- закрыт зимник на автодороге Аксарка — Белоярск;
- закрыта ледовая переправа Салехард — Лабытнанги;
- запрещено движение по автозимнику Коротчаево-Красноселькуп с 11-00 часов до особого распоряжения.
Закрыто или ограничено движение на автодорогах:
- Закрыто движение по дороге Салехард — Лабытнанги начиная от ледовой переправы и до города;
- закрыто движение по дороге Лабытнанги — Харп;
- закрыта дорога из Лабытнанги к микрорайону Обской;
- закрыто движение по дорогам Салехард — Аксарка;
- закрыта дорога Надым — Салехард;
- движение на автодороге Сургут — Салехард, участок Новый Уренгой — Коротчаево (742 -698 км), ограничено, проезд возможен организованными автоколоннами.
В Госавтоинспекции призывают воздержаться от поездок. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства водителей просят не выезжать на закрытые зимники.
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