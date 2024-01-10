10 января 2024

В Тюмени распроданы самые дорогие билеты на концерт певца SHAMAN

© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление исполнителя Shaman на концерте по случаю Дня Победы. Екатеринбург, shaman, дронов ярослав, певец шаман
Певец SHAMAN будет выступать в Тюмени два дня Фото:

Самые дорогие билеты на концерты певца SHAMAN (Ярослав Дронов) в Тюмени распроданы. На сайте операторов продаж нет свободных мест в середине зала и у сцены. Концерты пройдут в областной столице в феврале.

«Перед сценой и в центре партера, где самые высокие цены на билеты, мест уже нет. Билеты в эти зоны не купить», — указано на сайте агентства по продаже билетов.

Ранее URA.RU писало, что такая же ситуация с дорогими билетами и на концерт Лолиты. Выступление певицы пройдет в Тюмени в марте.

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Самые дорогие билеты на концерты певца SHAMAN (Ярослав Дронов) в Тюмени распроданы. На сайте операторов продаж нет свободных мест в середине зала и у сцены. Концерты пройдут в областной столице в феврале. «Перед сценой и в центре партера, где самые высокие цены на билеты, мест уже нет. Билеты в эти зоны не купить», — указано на сайте агентства по продаже билетов. Ранее URA.RU писало, что такая же ситуация с дорогими билетами и на концерт Лолиты. Выступление певицы пройдет в Тюмени в марте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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