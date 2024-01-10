В Тюмени распроданы самые дорогие билеты на концерт певца SHAMAN

Певец SHAMAN будет выступать в Тюмени два дня
Самые дорогие билеты на концерты певца SHAMAN (Ярослав Дронов) в Тюмени распроданы. На сайте операторов продаж нет свободных мест в середине зала и у сцены. Концерты пройдут в областной столице в феврале.
«Перед сценой и в центре партера, где самые высокие цены на билеты, мест уже нет. Билеты в эти зоны не купить», — указано на сайте агентства по продаже билетов.
Ранее URA.RU писало, что такая же ситуация с дорогими билетами и на концерт Лолиты. Выступление певицы пройдет в Тюмени в марте.
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