В Тюмени распроданы самые дорогие билеты на концерт певца SHAMAN

11 января 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

Певец SHAMAN будет выступать в Тюмени два дня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самые дорогие билеты на концерты певца SHAMAN (Ярослав Дронов) в Тюмени распроданы. На сайте операторов продаж нет свободных мест в середине зала и у сцены. Концерты пройдут в областной столице в феврале. «Перед сценой и в центре партера, где самые высокие цены на билеты, мест уже нет. Билеты в эти зоны не купить», — указано на сайте агентства по продаже билетов. Ранее URA.RU писало, что такая же ситуация с дорогими билетами и на концерт Лолиты. Выступление певицы пройдет в Тюмени в марте.

Самые дорогие билеты на концерты певца SHAMAN (Ярослав Дронов) в Тюмени распроданы. На сайте операторов продаж нет свободных мест в середине зала и у сцены. Концерты пройдут в областной столице в феврале. «Перед сценой и в центре партера, где самые высокие цены на билеты, мест уже нет. Билеты в эти зоны не купить», — указано на сайте агентства по продаже билетов. Ранее URA.RU писало, что такая же ситуация с дорогими билетами и на концерт Лолиты. Выступление певицы пройдет в Тюмени в марте.