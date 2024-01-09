Тюменцы продолжают покупать билеты на концерт Лолиты, несмотря на скандал
Тюменцы раскупили самые дорогие билеты на концерт Лолиты. Участница скандальной вечеринки, организованной блогером Ивлеевой, выступит в столице региона в марте. На сайте тюменского оператора по продаже билетов места возле сцены уже все заняты.
«Мест нет в середине партера, где цена выше средней. Также раскуплены билеты и перед сценой, где самая высокая цена», — указано на сайте агентства.
Ранее URA.RU писало, что принимающая площадка убрала афишу концерта со своего сайта. Тюменские операторы по продаже билетов не подтвердили информацию об отмене концерта певицы в столице региона.
Билеты в партер и на дальние ряды уже раскуплены
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