09 января 2024

Тюменцы раскупили самые дорогие билеты на концерт Лолиты. Скрин

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Концерт группы "Иванушки International" в Тюмени, зрители, иванушки интернейшнл, иванушки интернешенл, иванушки international, зрители на концерте
Тюменцы продолжают покупать билеты на концерт Лолиты, несмотря на скандал Фото:

Тюменцы раскупили самые дорогие билеты на концерт Лолиты. Участница скандальной вечеринки, организованной блогером Ивлеевой, выступит в столице региона в марте. На сайте тюменского оператора по продаже билетов места возле сцены уже все заняты.

«Мест нет в середине партера, где цена выше средней. Также раскуплены билеты и перед сценой, где самая высокая цена», — указано на сайте агентства.

Ранее URA.RU писало, что принимающая площадка убрала афишу концерта со своего сайта. Тюменские операторы по продаже билетов не подтвердили информацию об отмене концерта певицы в столице региона.

Билеты в партер и на дальние ряды уже раскуплены
Билеты в партер и на дальние ряды уже раскуплены

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Тюменцы раскупили самые дорогие билеты на концерт Лолиты. Участница скандальной вечеринки, организованной блогером Ивлеевой, выступит в столице региона в марте. На сайте тюменского оператора по продаже билетов места возле сцены уже все заняты. «Мест нет в середине партера, где цена выше средней. Также раскуплены билеты и перед сценой, где самая высокая цена», — указано на сайте агентства. Ранее URA.RU писало, что принимающая площадка убрала афишу концерта со своего сайта. Тюменские операторы по продаже билетов не подтвердили информацию об отмене концерта певицы в столице региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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