Курганский командир расчета военной части погиб в зоне СВО

В Курганской области простились с бойцом, погибшим на СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военнослужащий из Курганской области погиб в зоне боевых действий. Житель Юргамышского округа служил командиром расчета военной части в зоне СВО. Об этом URA.RU рассказали в военном комиссариате области.
«Военнослужащий, сержант Дмитрий Николаевич Михайлов, погиб в зоне проведения специальной военной операции 5 декабря 2023 года», — сообщили в военкомате. На передовой мужчина служил в должности командира расчета группы патрулирования в военной части.
Прощание с бойцом прошло 10 января 2024 года. Похоронили Михайлова в селе Таловка Юргамышского округа.
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