10 января 2024

Курганский командир расчета военной части погиб в зоне СВО

Курганский военнослужащий погиб в зоне СВО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония вручения ордена мужества родным погибшего в ходе СВО солдата Владислава Дятлова. Село Введенское. Курган , караул, оружие, мемориальная доска, прощание
В Курганской области простились с бойцом, погибшим на СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из Курганской области погиб в зоне боевых действий. Житель Юргамышского округа служил командиром расчета военной части в зоне СВО. Об этом URA.RU рассказали в военном комиссариате области.

«Военнослужащий, сержант Дмитрий Николаевич Михайлов, погиб в зоне проведения специальной военной операции 5 декабря 2023 года», — сообщили в военкомате. На передовой мужчина служил в должности командира расчета группы патрулирования в военной части.

Прощание с бойцом прошло 10 января 2024 года. Похоронили Михайлова в селе Таловка Юргамышского округа.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнослужащий из Курганской области погиб в зоне боевых действий. Житель Юргамышского округа служил командиром расчета военной части в зоне СВО. Об этом URA.RU рассказали в военном комиссариате области. «Военнослужащий, сержант Дмитрий Николаевич Михайлов, погиб в зоне проведения специальной военной операции 5 декабря 2023 года», — сообщили в военкомате. На передовой мужчина служил в должности командира расчета группы патрулирования в военной части. Прощание с бойцом прошло 10 января 2024 года. Похоронили Михайлова в селе Таловка Юргамышского округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...