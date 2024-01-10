Жители тюменского района, где отключили холодную воду, жалуются на частые аварии

11 января 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Ремонтные работы по восстановлению воды на Рижской продолжаются с 8 часов утра Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коммунальные аварии в России Жители домов на улице Рижской в Тюмени, где с раннего утра 11 января из-за коммунальной аварии отсутствует холодная вода, рассказывают о частых поломках инженерных сетей в этом районе. Слова местных жителей передает с места аварии корреспондент URA.RU. «В этом году первый раз такая авария, но вообще бывает раз-два в год. Тут рядом, около школы (имеется в виду гимназия №16 — прим. ред.), колодец есть, там часто какие-то работы проводят. Сети у нас старые, дома строили, когда тут еще болото было», — рассказали жители отключенных от воды домов. Как пояснили в URA.RU в пресс-службе «Росводоканал Тюмень», трубопровод в этом районе действительно один из самых старых в Тюмени. «Сети тут постройки 1970-х годов, это чугунные сети, таких в городе осталось всего около 8%. Конкретно на этом трубопроводе ранее было всего одно повреждение — в 2019 году», — пояснили URA.RU в компании. Ранее URA.RU рассказало, что авария на водопроводе на улице Рижской в районе КПД возникла ранним утром. Из-за нее сегодня не работает второй корпус детского сада №87.

Жители домов на улице Рижской в Тюмени, где с раннего утра 11 января из-за коммунальной аварии отсутствует холодная вода, рассказывают о частых поломках инженерных сетей в этом районе. Слова местных жителей передает с места аварии корреспондент URA.RU. «В этом году первый раз такая авария, но вообще бывает раз-два в год. Тут рядом, около школы (имеется в виду гимназия №16 — прим. ред.), колодец есть, там часто какие-то работы проводят. Сети у нас старые, дома строили, когда тут еще болото было», — рассказали жители отключенных от воды домов. Как пояснили в URA.RU в пресс-службе «Росводоканал Тюмень», трубопровод в этом районе действительно один из самых старых в Тюмени. «Сети тут постройки 1970-х годов, это чугунные сети, таких в городе осталось всего около 8%. Конкретно на этом трубопроводе ранее было всего одно повреждение — в 2019 году», — пояснили URA.RU в компании. Ранее URA.RU рассказало, что авария на водопроводе на улице Рижской в районе КПД возникла ранним утром. Из-за нее сегодня не работает второй корпус детского сада №87.