10 января 2024

Жители тюменского района, где отключили холодную воду, жалуются на частые аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария водопровода. Тюмень
Ремонтные работы по восстановлению воды на Рижской продолжаются с 8 часов утра Фото:
новость из сюжета
Коммунальные аварии в России

Жители домов на улице Рижской в Тюмени, где с раннего утра 11 января из-за коммунальной аварии отсутствует холодная вода, рассказывают о частых поломках инженерных сетей в этом районе. Слова местных жителей передает с места аварии корреспондент URA.RU.

«В этом году первый раз такая авария, но вообще бывает раз-два в год. Тут рядом, около школы (имеется в виду гимназия №16 — прим. ред.), колодец есть, там часто какие-то работы проводят. Сети у нас старые, дома строили, когда тут еще болото было», — рассказали жители отключенных от воды домов.

Как пояснили в URA.RU в пресс-службе «Росводоканал Тюмень», трубопровод в этом районе действительно один из самых старых в Тюмени. «Сети тут постройки 1970-х годов, это чугунные сети, таких в городе осталось всего около 8%. Конкретно на этом трубопроводе ранее было всего одно повреждение — в 2019 году», — пояснили URA.RU в компании.

Ранее URA.RU рассказало, что авария на водопроводе на улице Рижской в районе КПД возникла ранним утром. Из-за нее сегодня не работает второй корпус детского сада №87.

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Жители домов на улице Рижской в Тюмени, где с раннего утра 11 января из-за коммунальной аварии отсутствует холодная вода, рассказывают о частых поломках инженерных сетей в этом районе. Слова местных жителей передает с места аварии корреспондент URA.RU. «В этом году первый раз такая авария, но вообще бывает раз-два в год. Тут рядом, около школы (имеется в виду гимназия №16 — прим. ред.), колодец есть, там часто какие-то работы проводят. Сети у нас старые, дома строили, когда тут еще болото было», — рассказали жители отключенных от воды домов. Как пояснили в URA.RU в пресс-службе «Росводоканал Тюмень», трубопровод в этом районе действительно один из самых старых в Тюмени. «Сети тут постройки 1970-х годов, это чугунные сети, таких в городе осталось всего около 8%. Конкретно на этом трубопроводе ранее было всего одно повреждение — в 2019 году», — пояснили URA.RU в компании. Ранее URA.RU рассказало, что авария на водопроводе на улице Рижской в районе КПД возникла ранним утром. Из-за нее сегодня не работает второй корпус детского сада №87.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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