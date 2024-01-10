10 января 2024

В Тюмени детский сад закрыли из-за коммунальной аварии

Жилые дома и детский сад в Тюмени остались без воды из-за аварии на сетях
© Служба новостей «URA.RU»
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Порыв водопровода у здания областной полиции. Тюмень
Прорыв чугунного трубопровода произошел на улице Рижской Фото:
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Коммунальные аварии в России

В Тюмени из-за аварии на сетях водоснабжения временно закрыт один из корпусов детского сада №87. Также без воды остались несколько жилых домов в районе КПД, сообщили URA.RU в пресс-службе «Водоканала».

«Устраняем повреждение квартального водопровода диаметром 200 мм в районе улицы Рижской. На время проведения работ ограничено движение автотранспорта по улице Рижской в границах улиц Текстильной — Пермякова. Ограничено водоснабжение в семи многоквартирных домах и корпусе детского сада», — говорится в сообщении.

Информацию о том, что корпус детского сада временно не работает, подтвердили в телефонном разговоре с URA.RU работники образовательного учреждения. «Воды нет, сегодня закрыты», — пояснили агентству на вахте детского сада.

Информация об утечке поступила в 5:49. Сама утечка устранена, в настоящий момент ведутся аварийно-восстановительные работы.

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В Тюмени из-за аварии на сетях водоснабжения временно закрыт один из корпусов детского сада №87. Также без воды остались несколько жилых домов в районе КПД, сообщили URA.RU в пресс-службе «Водоканала». «Устраняем повреждение квартального водопровода диаметром 200 мм в районе улицы Рижской. На время проведения работ ограничено движение автотранспорта по улице Рижской в границах улиц Текстильной — Пермякова. Ограничено водоснабжение в семи многоквартирных домах и корпусе детского сада», — говорится в сообщении. Информацию о том, что корпус детского сада временно не работает, подтвердили в телефонном разговоре с URA.RU работники образовательного учреждения. «Воды нет, сегодня закрыты», — пояснили агентству на вахте детского сада. Информация об утечке поступила в 5:49. Сама утечка устранена, в настоящий момент ведутся аварийно-восстановительные работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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