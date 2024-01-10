В Тюмени детский сад закрыли из-за коммунальной аварии

В Тюмени из-за аварии на сетях водоснабжения временно закрыт один из корпусов детского сада №87. Также без воды остались несколько жилых домов в районе КПД, сообщили URA.RU в пресс-службе «Водоканала».
«Устраняем повреждение квартального водопровода диаметром 200 мм в районе улицы Рижской. На время проведения работ ограничено движение автотранспорта по улице Рижской в границах улиц Текстильной — Пермякова. Ограничено водоснабжение в семи многоквартирных домах и корпусе детского сада», — говорится в сообщении.
Информацию о том, что корпус детского сада временно не работает, подтвердили в телефонном разговоре с URA.RU работники образовательного учреждения. «Воды нет, сегодня закрыты», — пояснили агентству на вахте детского сада.
Информация об утечке поступила в 5:49. Сама утечка устранена, в настоящий момент ведутся аварийно-восстановительные работы.
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