В Тюмени детский сад закрыли из-за коммунальной аварии

Жилые дома и детский сад в Тюмени остались без воды из-за аварии на сетях

11 января 2024 в 09:37 Размер текста - 17 +

Прорыв чугунного трубопровода произошел на улице Рижской Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Коммунальные аварии в России В Тюмени из-за аварии на сетях водоснабжения временно закрыт один из корпусов детского сада №87. Также без воды остались несколько жилых домов в районе КПД, сообщили URA.RU в пресс-службе «Водоканала». «Устраняем повреждение квартального водопровода диаметром 200 мм в районе улицы Рижской. На время проведения работ ограничено движение автотранспорта по улице Рижской в границах улиц Текстильной — Пермякова. Ограничено водоснабжение в семи многоквартирных домах и корпусе детского сада», — говорится в сообщении. Информацию о том, что корпус детского сада временно не работает, подтвердили в телефонном разговоре с URA.RU работники образовательного учреждения. «Воды нет, сегодня закрыты», — пояснили агентству на вахте детского сада. Информация об утечке поступила в 5:49. Сама утечка устранена, в настоящий момент ведутся аварийно-восстановительные работы.

В Тюмени из-за аварии на сетях водоснабжения временно закрыт один из корпусов детского сада №87. Также без воды остались несколько жилых домов в районе КПД, сообщили URA.RU в пресс-службе «Водоканала». «Устраняем повреждение квартального водопровода диаметром 200 мм в районе улицы Рижской. На время проведения работ ограничено движение автотранспорта по улице Рижской в границах улиц Текстильной — Пермякова. Ограничено водоснабжение в семи многоквартирных домах и корпусе детского сада», — говорится в сообщении. Информацию о том, что корпус детского сада временно не работает, подтвердили в телефонном разговоре с URA.RU работники образовательного учреждения. «Воды нет, сегодня закрыты», — пояснили агентству на вахте детского сада. Информация об утечке поступила в 5:49. Сама утечка устранена, в настоящий момент ведутся аварийно-восстановительные работы.