Путин поблагодарил пермского штурмовика за участие в боях

Награда ждала пермского штурмовика больше года
Президент России Владимир Путин наградил пермского экс-депутата Александра Григоренко, который в 2022 году штурмовал Красный Лиман на Украине. Об этом штурмовик рассказал в своем telegram-канале.
«Перед Новым годом забрал в части благодарность от президента. Еще за бои весны-лета 2022 года. Она меня больше года ждала», — написал Григоренко.
Бои за Красный Лиман, в которых принимал участие пермский штурмовик, проходили в мае 2022 года. Населенный пункт взяли за два дня. Но позже город сдали ВСУ. На этом фоне между командующим ЦВО Александром Лапиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым возник конфликт.
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