10 января 2024

Путин поблагодарил пермского штурмовика за участие в боях

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Награда ждала пермского штурмовика больше года Фото:

Президент России Владимир Путин наградил пермского экс-депутата Александра Григоренко, который в 2022 году штурмовал Красный Лиман на Украине. Об этом штурмовик рассказал в своем telegram-канале.

«Перед Новым годом забрал в части благодарность от президента. Еще за бои весны-лета 2022 года. Она меня больше года ждала», — написал Григоренко.

Бои за Красный Лиман, в которых принимал участие пермский штурмовик, проходили в мае 2022 года. Населенный пункт взяли за два дня. Но позже город сдали ВСУ. На этом фоне между командующим ЦВО Александром Лапиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым возник конфликт.

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Президент России Владимир Путин наградил пермского экс-депутата Александра Григоренко, который в 2022 году штурмовал Красный Лиман на Украине. Об этом штурмовик рассказал в своем telegram-канале. «Перед Новым годом забрал в части благодарность от президента. Еще за бои весны-лета 2022 года. Она меня больше года ждала», — написал Григоренко. Бои за Красный Лиман, в которых принимал участие пермский штурмовик, проходили в мае 2022 года. Населенный пункт взяли за два дня. Но позже город сдали ВСУ. На этом фоне между командующим ЦВО Александром Лапиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым возник конфликт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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