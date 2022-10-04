Российский штурмовик рассказал о сражениях за Красный Лиман

Интервью о боях за город, возможном реванше ВС РФ и конфликте генерала Лапина и Кадырова

04 октября 2022 в 19:22 Размер текста - 17 +

Александр Григоренко отмечает, что Красный Лиман был взят Союзными силами всего за пару дней Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Красный Лиман стал одной из главных тем на фоне проходящей спецоперации. До последних дней контроль над городом сохраняли российские войска, однако 1 октября Минобороны РФ приняло решение отступить из-за угрозы окружения со стороны ВСУ. Пермский экс-депутат Александр Григоренко был среди тех, кто в мае штурмовал населенный пункт. Бывший контрактник поделился деталями майских событий, а также высказал свое мнение о конфликте, который разгорелся между командующим ЦВО Александром Лапиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым, обвинившим генерала в сдаче города. Новость по теме Пермский экс-депутат рассказал, как участвовал в СВО с земляками — Ты принимал участие во взятии Красного Лимана. Расскажи, как это происходило? Красный Лиман был взят [Союзными силами] в мае. Этому предшествовало взятие других населенных пунктов: Новоселовка, Дробышево. В операции участвовало большое количество разных подразделений. В основном — подразделения Центрального военного округа (в том числе, 228-й полк, где я служил). Наступление шло с нескольких сторон одновременно. В частности, мы шли колонной до Красного Лимана, нас обстреливали из «зеленки» (лес вдоль дороги). Украинцы пытались нас накрыть артиллерией, но мы пошли в атаку, заняли три улицы, и на этом, по сути, взятие города закончилось. Да, были еще бои на отдельных направлениях, были потери, но в целом штурм прошел достаточно легко поскольку, на мой взгляд, он был подготовлен по всем правилам военного искусства. — Если говорить о раскладе сил: насколько значительным был перевес в какую-либо сторону и в технике, и в людях? Объективно ВСУ наш превосходили по численности. С нашей стороны перевеса в людях не было точно. Все время, пока мы наступали до Северска, у нас ни разу не было превосходства в пехоте. При этом, Красный Лиман был взят за два дня, даже несмотря на то, что это достаточно крупный населенный пункт по местным меркам — там проживает около 20 тысяч жителей, и он довольно протяженный. — Сейчас Красный Лиман снова вернулся в информационную повестку. Глава Чечни Рамзан Кадыров напрямую обвинил Лапина в том, что город был сдан. Ранее в своем telegram-канале «ПоZывной „Депутат“» ты уже намекнул, что это обвинение не обоснованно. Почему ты так считаешь? Мои личные впечатления: когда мы после Красного Лимана штурмовали Северск, наше подразделение некоторое время находилось на территории Лисичанского нефтеперерабатывающего завода — практически, у линии фронта — мы там ночевали несколько раз перед наступлением. Это была вторая линия обороны, и вот на ней как раз находился штаб командующего ЦВО. Этот завод постоянно обстреливался артиллерией. Я знаю, что один раз HIMMERS попали по одному из штабов. То есть, сам Лапин находился непосредственно под ударом, и обвинять его, в том, что он где-то прятался, неправильно. Командующий войсками ЦВО, генерал-полковник Александр Лапин находился на самых сложных участках фронта Фото: Анна Майорова © URA.RU Была еще одна история: мы были уже на линии атаки, и Лапин непосредственно выехал на линию фронта, чтобы встретиться с командиром нашего батальона. То есть, для командира такого уровня выехать на линию фронта (при том, что она, если честно, была не очень сильно защищена — на нашей стороне было человек 30 бойцов), это поступок. И рядовые, и офицеры часто критикуют командование за приказы и поступки. Это нормально. Но при этом в армии не принято выносить сор из избы, потому что это сильно бьет по ее обороноспособности. Это первое. Второе. Если говорить про Кадырова то, наверное, ему стоило бы сосредоточить свое внимание на подготовке подразделений к фронту. — Последует ли реакция Минобороны после этого скандала? На мой взгляд, свое отношение к этому уже высказал президент Владимир Путин. Он сменил командующего Западным военным округом [генерал-полковника Александра Журавлева], который отвечал за оборону харьковского фронта (до Лимана в том числе). Это говорит о том, что на высшем уровне поняли, что дело вовсе не в Лапине. — Как ты считаешь, получится ли российским войскам вновь вернуть те территории, которые за последние дни были взяты под контроль ВСУ? На данный момент главная проблема в потере Красного Лимана, и Изюма, и всех тех населенных пунктов на харьковском, а теперь уже получается и донецком направлениях, это отсутствие людей. Для примера: когда я уезжал (в начале сентября) в нашей роте оставалось 10 человек (при необходимой численности в семьдесят с небольшим человек). И это при том, что наша рота была самой боеспособной в батальоне. Как раз ближе к осени, когда украинцы начали наступление, оказалось, что в боевых частях людей очень мало. И до сих пор им (украинцам) удается продолжать наступление, потому что наши войска не насыщены людьми. Несмотря на то, что туда уже сейчас отправляют наиболее подготовленных мобилизованных.



— Частичная мобилизация поможет решить эту проблему?



— Если резервисты встанут на второй линии обороны, и полностью перекроют фронт, высвободятся войска, которые смогут пойти в наступление. Я уверен, что при поддержке и артиллерии и авиации мы отобьем и Красный Лиман, и Изюм, и все, что нам необходимо. К тому же, скоро зима. Листва, которая помогала украинской армии действовать скрытно, опадет. Это существенно упростит действия наших войск. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Красный Лиман стал одной из главных тем на фоне проходящей спецоперации. До последних дней контроль над городом сохраняли российские войска, однако 1 октября Минобороны РФ приняло решение отступить из-за угрозы окружения со стороны ВСУ. Пермский экс-депутат Александр Григоренко был среди тех, кто в мае штурмовал населенный пункт. Бывший контрактник поделился деталями майских событий, а также высказал свое мнение о конфликте, который разгорелся между командующим ЦВО Александром Лапиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым, обвинившим генерала в сдаче города. — Ты принимал участие во взятии Красного Лимана. Расскажи, как это происходило? Красный Лиман был взят [Союзными силами] в мае. Этому предшествовало взятие других населенных пунктов: Новоселовка, Дробышево. В операции участвовало большое количество разных подразделений. В основном — подразделения Центрального военного округа (в том числе, 228-й полк, где я служил). Наступление шло с нескольких сторон одновременно. В частности, мы шли колонной до Красного Лимана, нас обстреливали из «зеленки» (лес вдоль дороги). Украинцы пытались нас накрыть артиллерией, но мы пошли в атаку, заняли три улицы, и на этом, по сути, взятие города закончилось. Да, были еще бои на отдельных направлениях, были потери, но в целом штурм прошел достаточно легко поскольку, на мой взгляд, он был подготовлен по всем правилам военного искусства. — Если говорить о раскладе сил: насколько значительным был перевес в какую-либо сторону и в технике, и в людях? Объективно ВСУ наш превосходили по численности. С нашей стороны перевеса в людях не было точно. Все время, пока мы наступали до Северска, у нас ни разу не было превосходства в пехоте. При этом, Красный Лиман был взят за два дня, даже несмотря на то, что это достаточно крупный населенный пункт по местным меркам — там проживает около 20 тысяч жителей, и он довольно протяженный. — Сейчас Красный Лиман снова вернулся в информационную повестку. Глава Чечни Рамзан Кадыров напрямую обвинил Лапина в том, что город был сдан. Ранее в своем telegram-канале «ПоZывной „Депутат“» ты уже намекнул, что это обвинение не обоснованно. Почему ты так считаешь? Мои личные впечатления: когда мы после Красного Лимана штурмовали Северск, наше подразделение некоторое время находилось на территории Лисичанского нефтеперерабатывающего завода — практически, у линии фронта — мы там ночевали несколько раз перед наступлением. Это была вторая линия обороны, и вот на ней как раз находился штаб командующего ЦВО. Этот завод постоянно обстреливался артиллерией. Я знаю, что один раз HIMMERS попали по одному из штабов. То есть, сам Лапин находился непосредственно под ударом, и обвинять его, в том, что он где-то прятался, неправильно. Была еще одна история: мы были уже на линии атаки, и Лапин непосредственно выехал на линию фронта, чтобы встретиться с командиром нашего батальона. То есть, для командира такого уровня выехать на линию фронта (при том, что она, если честно, была не очень сильно защищена — на нашей стороне было человек 30 бойцов), это поступок. И рядовые, и офицеры часто критикуют командование за приказы и поступки. Это нормально. Но при этом в армии не принято выносить сор из избы, потому что это сильно бьет по ее обороноспособности. Это первое. Второе. Если говорить про Кадырова то, наверное, ему стоило бы сосредоточить свое внимание на подготовке подразделений к фронту. — Последует ли реакция Минобороны после этого скандала? На мой взгляд, свое отношение к этому уже высказал президент Владимир Путин. Он сменил командующего Западным военным округом [генерал-полковника Александра Журавлева], который отвечал за оборону харьковского фронта (до Лимана в том числе). Это говорит о том, что на высшем уровне поняли, что дело вовсе не в Лапине. — Как ты считаешь, получится ли российским войскам вновь вернуть те территории, которые за последние дни были взяты под контроль ВСУ? На данный момент главная проблема в потере Красного Лимана, и Изюма, и всех тех населенных пунктов на харьковском, а теперь уже получается и донецком направлениях, это отсутствие людей. Для примера: когда я уезжал (в начале сентября) в нашей роте оставалось 10 человек (при необходимой численности в семьдесят с небольшим человек). И это при том, что наша рота была самой боеспособной в батальоне. Как раз ближе к осени, когда украинцы начали наступление, оказалось, что в боевых частях людей очень мало. И до сих пор им (украинцам) удается продолжать наступление, потому что наши войска не насыщены людьми. Несмотря на то, что туда уже сейчас отправляют наиболее подготовленных мобилизованных. — Частичная мобилизация поможет решить эту проблему? — Если резервисты встанут на второй линии обороны, и полностью перекроют фронт, высвободятся войска, которые смогут пойти в наступление. Я уверен, что при поддержке и артиллерии и авиации мы отобьем и Красный Лиман, и Изюм, и все, что нам необходимо. К тому же, скоро зима. Листва, которая помогала украинской армии действовать скрытно, опадет. Это существенно упростит действия наших войск.