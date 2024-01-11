В выходные челябинцев ожидают 33-градусные морозы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Челябинск, зима, проезжая часть, мороз, климат, погода
Температура воздуха 13 января достигнет минус 24 градусов, 14 января — минус 33 градусов Фото:

В Челябинской области 14 января ожидаются сильные морозы до минус 33 градусов. Накануне на юге области может потеплеть до минус 14 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре.

«Температура воздуха 13 января составит минус 19—24 градуса, на юге области может потеплеть до минус 14. В воскресенье, 14 января, ночная температура будет колебаться в пределах от минус 28 до минус 33 градусов, дневная — от минус 17 до минус 22 градусов», — уточнили в челябинском ЦГМС.

В субботу местами порывы ветра могут достигнуть 14 метров в секунду. Возможен небольшой снег. 14 января будет преимущественно без осадков.

Ранее челябинские синоптики предупредили о метелях и снежных заносах 12 января. В отдельных районах ветер усилится до минус 18 метров в секунду.

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В Челябинской области 14 января ожидаются сильные морозы до минус 33 градусов. Накануне на юге области может потеплеть до минус 14 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре. «Температура воздуха 13 января составит минус 19—24 градуса, на юге области может потеплеть до минус 14. В воскресенье, 14 января, ночная температура будет колебаться в пределах от минус 28 до минус 33 градусов, дневная — от минус 17 до минус 22 градусов», — уточнили в челябинском ЦГМС. В субботу местами порывы ветра могут достигнуть 14 метров в секунду. Возможен небольшой снег. 14 января будет преимущественно без осадков. Ранее челябинские синоптики предупредили о метелях и снежных заносах 12 января. В отдельных районах ветер усилится до минус 18 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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