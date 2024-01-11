В выходные челябинцев ожидают 33-градусные морозы. Скрин

11 января 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Температура воздуха 13 января достигнет минус 24 градусов, 14 января — минус 33 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 14 января ожидаются сильные морозы до минус 33 градусов. Накануне на юге области может потеплеть до минус 14 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре. «Температура воздуха 13 января составит минус 19—24 градуса, на юге области может потеплеть до минус 14. В воскресенье, 14 января, ночная температура будет колебаться в пределах от минус 28 до минус 33 градусов, дневная — от минус 17 до минус 22 градусов», — уточнили в челябинском ЦГМС. В субботу местами порывы ветра могут достигнуть 14 метров в секунду. Возможен небольшой снег. 14 января будет преимущественно без осадков. Ранее челябинские синоптики предупредили о метелях и снежных заносах 12 января. В отдельных районах ветер усилится до минус 18 метров в секунду. Скрин: сайт челябинского ЦГМС, http://chelpogoda.ru

В Челябинской области 14 января ожидаются сильные морозы до минус 33 градусов. Накануне на юге области может потеплеть до минус 14 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре. «Температура воздуха 13 января составит минус 19—24 градуса, на юге области может потеплеть до минус 14. В воскресенье, 14 января, ночная температура будет колебаться в пределах от минус 28 до минус 33 градусов, дневная — от минус 17 до минус 22 градусов», — уточнили в челябинском ЦГМС. В субботу местами порывы ветра могут достигнуть 14 метров в секунду. Возможен небольшой снег. 14 января будет преимущественно без осадков. Ранее челябинские синоптики предупредили о метелях и снежных заносах 12 января. В отдельных районах ветер усилится до минус 18 метров в секунду.