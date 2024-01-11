В Челябинской области 14 января ожидаются сильные морозы до минус 33 градусов. Накануне на юге области может потеплеть до минус 14 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре.
«Температура воздуха 13 января составит минус 19—24 градуса, на юге области может потеплеть до минус 14. В воскресенье, 14 января, ночная температура будет колебаться в пределах от минус 28 до минус 33 градусов, дневная — от минус 17 до минус 22 градусов», — уточнили в челябинском ЦГМС.
В субботу местами порывы ветра могут достигнуть 14 метров в секунду. Возможен небольшой снег. 14 января будет преимущественно без осадков.
Ранее челябинские синоптики предупредили о метелях и снежных заносах 12 января. В отдельных районах ветер усилится до минус 18 метров в секунду.
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