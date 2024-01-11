Единороссы массово благодарят Путина в международный день «Спасибо»

11 января 2024 в 15:49 Размер текста - 17 +

Единороссы записали сотни благодарностей Путину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Члены и сторонники «Единой России» по всей стране благодарят Путина во всемирный День «Спасибо». Партийцы записывают видеообращения с благодарностью президенту. «Сегодня я благодарю нашего президента, Владимира Владимировича Путина, человека, который изменил все. Благодарю его за стремление сделать нашу страну сильной, процветающей державой, где каждый может реализовать себя», — заявила руководитель тюменского исполкома «Единой России» Ольга Швецова, которая одна из первых отчиталась перед центральным исполкомом. Следом пошли обращения от депутатов, активистов МГЕР и Движения первых из разных регионов страны. Ранее «Единая Россия» поддержала Путина накануне выборов 2024 года.

Члены и сторонники «Единой России» по всей стране благодарят Путина во всемирный День «Спасибо». Партийцы записывают видеообращения с благодарностью президенту. «Сегодня я благодарю нашего президента, Владимира Владимировича Путина, человека, который изменил все. Благодарю его за стремление сделать нашу страну сильной, процветающей державой, где каждый может реализовать себя», — заявила руководитель тюменского исполкома «Единой России» Ольга Швецова, которая одна из первых отчиталась перед центральным исполкомом. Следом пошли обращения от депутатов, активистов МГЕР и Движения первых из разных регионов страны. Ранее «Единая Россия» поддержала Путина накануне выборов 2024 года.