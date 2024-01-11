Единороссы массово благодарят Путина в международный день «Спасибо»

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Выборы президента РФ, волонтеры в ТРК Родник. Челябинск, выборы президента рф
Единороссы записали сотни благодарностей Путину Фото:

Члены и сторонники «Единой России» по всей стране благодарят Путина во всемирный День «Спасибо». Партийцы записывают видеообращения с благодарностью президенту.

«Сегодня я благодарю нашего президента, Владимира Владимировича Путина, человека, который изменил все. Благодарю его за стремление сделать нашу страну сильной, процветающей державой, где каждый может реализовать себя», — заявила руководитель тюменского исполкома «Единой России» Ольга Швецова, которая одна из первых отчиталась перед центральным исполкомом.

Следом пошли обращения от депутатов, активистов МГЕР и Движения первых из разных регионов страны. Ранее «Единая Россия» поддержала Путина накануне выборов 2024 года.

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Члены и сторонники «Единой России» по всей стране благодарят Путина во всемирный День «Спасибо». Партийцы записывают видеообращения с благодарностью президенту. «Сегодня я благодарю нашего президента, Владимира Владимировича Путина, человека, который изменил все. Благодарю его за стремление сделать нашу страну сильной, процветающей державой, где каждый может реализовать себя», — заявила руководитель тюменского исполкома «Единой России» Ольга Швецова, которая одна из первых отчиталась перед центральным исполкомом. Следом пошли обращения от депутатов, активистов МГЕР и Движения первых из разных регионов страны. Ранее «Единая Россия» поддержала Путина накануне выборов 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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