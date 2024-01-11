Власти утвердили план застройки земли мясокомбината владельцами «Гринвича»

11 января 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

До 2035 года «Общество Малышева, 73» будет осваивать территорию бывшего мясокомбината на Титова Фото: Илья Московец © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, которым утвердил проект планировки участка бывшего мясокомбината, выкупленного владельцами ТЦ «Гринвич» Игорем Заводовским и Константином Погребинским. Там построят 385 тысяч квадратных метров жилья на 14,45 тысяч человек, следует из постановления на официальном городском портале. Общая площадь проектируемой территории — 61,48 га, из нее — 21,14 га относятся к категории жилой зоны. Здесь построят многоэтажные и среднеэтажные дома на 14,5 тысяч человек, детский сад на 250 мест, надземные многоуровневые паркинги. Срок освоения территории — 2035 год. В августе 2023 года городская комиссия по подготовке правил землепользования и застройки сменила функциональное назначение нескольких участков закрывшегося мясокомбината на улице Титова, переведя их в общественно-деловую зону местного значения. Эти изменения и дали «Обществу Малышева, 73» возможность построить здесь жилые дома.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, которым утвердил проект планировки участка бывшего мясокомбината, выкупленного владельцами ТЦ «Гринвич» Игорем Заводовским и Константином Погребинским. Там построят 385 тысяч квадратных метров жилья на 14,45 тысяч человек, следует из постановления на официальном городском портале. Общая площадь проектируемой территории — 61,48 га, из нее — 21,14 га относятся к категории жилой зоны. Здесь построят многоэтажные и среднеэтажные дома на 14,5 тысяч человек, детский сад на 250 мест, надземные многоуровневые паркинги. Срок освоения территории — 2035 год. В августе 2023 года городская комиссия по подготовке правил землепользования и застройки сменила функциональное назначение нескольких участков закрывшегося мясокомбината на улице Титова, переведя их в общественно-деловую зону местного значения. Эти изменения и дали «Обществу Малышева, 73» возможность построить здесь жилые дома.