Власти утвердили план застройки земли мясокомбината владельцами «Гринвича»

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До 2035 года «Общество Малышева, 73» будет осваивать территорию бывшего мясокомбината на Титова Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, которым утвердил проект планировки участка бывшего мясокомбината, выкупленного владельцами ТЦ «Гринвич» Игорем Заводовским и Константином Погребинским. Там построят 385 тысяч квадратных метров жилья на 14,45 тысяч человек, следует из постановления на официальном городском портале.

Общая площадь проектируемой территории — 61,48 га, из нее — 21,14 га относятся к категории жилой зоны. Здесь построят многоэтажные и среднеэтажные дома на 14,5 тысяч человек, детский сад на 250 мест, надземные многоуровневые паркинги. Срок освоения территории — 2035 год.

В августе 2023 года городская комиссия по подготовке правил землепользования и застройки сменила функциональное назначение нескольких участков закрывшегося мясокомбината на улице Титова, переведя их в общественно-деловую зону местного значения. Эти изменения и дали «Обществу Малышева, 73» возможность построить здесь жилые дома.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, которым утвердил проект планировки участка бывшего мясокомбината, выкупленного владельцами ТЦ «Гринвич» Игорем Заводовским и Константином Погребинским. Там построят 385 тысяч квадратных метров жилья на 14,45 тысяч человек, следует из постановления на официальном городском портале. Общая площадь проектируемой территории — 61,48 га, из нее — 21,14 га относятся к категории жилой зоны. Здесь построят многоэтажные и среднеэтажные дома на 14,5 тысяч человек, детский сад на 250 мест, надземные многоуровневые паркинги. Срок освоения территории — 2035 год. В августе 2023 года городская комиссия по подготовке правил землепользования и застройки сменила функциональное назначение нескольких участков закрывшегося мясокомбината на улице Титова, переведя их в общественно-деловую зону местного значения. Эти изменения и дали «Обществу Малышева, 73» возможность построить здесь жилые дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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