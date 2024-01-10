В Пермском крае мэр Осы остался без воды из-за масштабной аварии в городе

11 января 2024 в 15:12 Размер текста - 17 +

Воду в Осе обещают дать к вечеру (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Коммунальные аварии в России Глава Осинского городского округа Алексей Григорьев, как и все жители, пострадал от масштабной коммунальной аварии. Нормального водоснабжения осинцы лишены с 10 января, когда прорвало магистральный водопровод. Григорьев на своей странице рассказал, что и в его квартире до сих пор воды нет. «Идет подвоз воды. В основном обеспечиваем многоквартирные дома. Сам живу на четвертом этаже — у соседей на втором этаже вода есть, а у меня нет. Поэтому в основном ориентируемся на жителей верхних этажей», — рассказал Григорьев в видео на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что жители Осы обратились к губернатору Дмитрию Махонину с требованием отправить в отставку мэра Алексея Григорьева и других чиновников, которые, по их мнению, не справляются со своими обязанностями. Григорьев объяснил, что прорыв на теплосетях не удалось устранить быстро, так как специалисты долго не могли найти место аварии. По его словам, он надеется, что водоснабжение полностью восстановят к вечеру 11 января.

Глава Осинского городского округа Алексей Григорьев, как и все жители, пострадал от масштабной коммунальной аварии. Нормального водоснабжения осинцы лишены с 10 января, когда прорвало магистральный водопровод. Григорьев на своей странице рассказал, что и в его квартире до сих пор воды нет. «Идет подвоз воды. В основном обеспечиваем многоквартирные дома. Сам живу на четвертом этаже — у соседей на втором этаже вода есть, а у меня нет. Поэтому в основном ориентируемся на жителей верхних этажей», — рассказал Григорьев в видео на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что жители Осы обратились к губернатору Дмитрию Махонину с требованием отправить в отставку мэра Алексея Григорьева и других чиновников, которые, по их мнению, не справляются со своими обязанностями. Григорьев объяснил, что прорыв на теплосетях не удалось устранить быстро, так как специалисты долго не могли найти место аварии. По его словам, он надеется, что водоснабжение полностью восстановят к вечеру 11 января.